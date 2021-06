L'Associació de Línies Aèries (ALA) ha urgit aquest divendres al Govern a aprovar de manera "immediata" la normativa requerida per a possibilitar que a partir d'aquest dilluns, 7 de juny, puguin entrar a Espanya tots els turistes que hagin rebut la pauta completa d'una vacuna autoritzada per l'Agència Europea de Medicaments (EMA) o de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

La patronal aèria destaca que, mancant tres dies perquè es materialitzi l'obertura als turistes vacunats de qualsevol procedència, fins i tot de països en els quals no hi hagi plena llibertat de moviment, com és el cas dels Estats Units, encara no s'ha aprovat la normativa que possibilitaria l'entrada de ciutadans en viatges no essencials procedents d'aquests països amb restriccions.

En concret, el president de l'Executiu va anunciar el passat 21 de maig a Fitur que a partir del 7 de juny, "els turistes de tots els països amb els quals no hi hagi plena llibertat de moviment, entre els quals es troba un país molt important per al sector turístic com és els Estats Units, podran entrar a Espanya, sempre que comptin amb un certificat d'haver rebut la pauta completa d'una vacuna autoritzada per la EMA o de l'OMS".

No obstant això, ALA ressalta que no s'ha adaptat la normativa que ho faci possible, per la qual cosa demana "seguretat jurídica i claredat" perquè aquests turistes puguin venir, segons ha afirmat el president d'ALA, Javier Gándara.

En aquest sentit, Gándara ha precisat que per a possibilitar aquesta obertura a tots els turistes vacunats que reuneixin les condicions és necessari actualitzar al més aviat possible l'Orde INT/657/2020, i les seves successives extensions, que prohibeixen els viatges no essencials des de tercers països almenys fins al pròxim 30 juny, segons l'última Ordre d'Interior en aquesta matèria, que encara no s'ha modificat.

D'altra banda, ALA demana que en el cas d'aquells països en els quals s'està inoculant als seus ciutadans amb vacunes encara no autoritzades per l'OMS o per la EMA, com és el cas d'alguns països de Llatinoamèrica, se'ls permeti venir a Espanya amb un test negatiu de PCR o antígens.