En una entrevista publicada aquest dilluns per Euractiv, el vicepresident de la Comissió Europea (CE) per al Pacte Verd Europeu, Frans Timmermans, creu que la política agrària comuna (PAC) pot crear canvis i portar l'agricultura per una direcció més verd. «Són dos elements essencials si volem portar l'agricultura per una direcció més verda» i dos punts de referència «molt importants» que es tractaran en la pròxima reunió a tres bandes entre la Comissió, el Consell i el Parlament europeus, ha afirmat Timmermans, que assistirà personalment a aquest «triàleg».

Ha destacat la importància d’«utilitzar el primer pilar (de la PAC), que s’ocupa dels pagaments directes als agricultors, per orientar la despesa».

Recorda que a escala europea, el 80% dels diners segueix destinat al 20% dels beneficiaris, que «molt sovint no són agricultors, sinó grans terratinents o grans empreses», ha assenyalat.

Així mateix, ha instat a arribar a un acord per ampliar els subsidis ecològics «en la mesura del possible», amb vista a donar suport als agricultors i les seves famílies a transitar «en una direcció ecològica». «Si es pogués incrementar la possibilitat de reservar terres per la natura, per a agricultura de carboni, per reforestar, tornar a humitejar les torberes, tenir cura les pastures, no fer servir pesticides ni fertilitzants, si es pot reunir aquest paquet, realment es produiria un canvi», ha asseverat. Recordar que «amb la Política Agrícola Comuna mai es produirà una revolució, però es pot crear un canvi, com si un enorme petrolier canviés de rumb».