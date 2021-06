Fins a 28 milions de dòlars. Aquest és el preu que un postor desconegut ha pagat per formar part del primer viatge tripulat a l’espai de Blue Origin i sortir de l’atmosfera al costat del multimilionari Jeff Bezos, fundador d’Amazon i de la mateixa companyia espacial.

Dissabte passat es va posar en marxa una subhasta per determinar qui acompanyaria Bezos i el seu germà Mark. Segons va explicar Blue Origin, fins a 7.600 persones de 159 països de tot el món van participar en la licitació. El nom del guanyador, que ara per ara continua sent una incògnita es revelarà en els pròxims dies. Una quarta persona formarà part d’aquesta luxosa tripulació.

Bitllet a l’espai

El 20 de juliol l’aeronau New Shepard de Blue Origin s’enlairarà per fer el primer viatge d’astronautes privats a l’espai, quelcom que obrirà el camí a un exclusiu turisme espacial que pot créixer en la pròxima dècada. A un preu més reduït, ja que es calcula que en un futur pròxim les butlletes espacials tinguin un cost d’al voltant del mig milió de dòlars. La data de la missió no és una casualitat, ja que es complirà el 52 aniversari de l’arribada a la Lluna de l’Apollo 11.

No obstant això, l’expedició serà limitada. Així doncs, la nau no viatjarà a la Lluna o s’allunyarà de la Terra, sinó que superarà el límit de l’atmosfera, on comença l’anomenat espai exterior i acaba la gravetat. S’espera que la missió duri uns deu minuts.

El 5 de juliol, Bezos deixarà de ser el director executiu d’Amazon, que va fundar i va liderar fins a convertir-la en el gran gegant del comerç electrònic mundial. Bezos, que ha usat mecanismes legals per evitar el pagament d’impostos en dues ocasions, es dedicarà llavors a Blue Origin.

La companyia, fundada l’any 2000, no serà l’única que busqui accelerar els viatges a l’espai, un turisme reservat només per a les elits econòmiques del planeta. El pare de Tesla, Elon Musk, està fent el mateix amb SpaceX, que ja té planejat un viatge a la Lluna per al 2023. En aquesta ocasió els tripulants seran el multimilionari japonès Yusaku Maezawa i vuit acompanyants.