Tensión Textil ha invertit 3 milions d’euros per rehabilitar la seva nau de Ripoll després de l’incendi provocat per un llamp que va patir fa un any. Aquesta empresa, referent de la indústria tèxtil catalana que es troba ubicada a la Colònia Botey al paratge Agafallops de Ripoll, és l’única empresa tèxtil de notable importància que ha sobreviscut a les diferents crisis del sector. L’alcalde, Jordi Munell, i el cap de l’Àrea de Serveis al Territori, Sostenibilitat i Empresa, Joaquim Colomer, van fer una visita a les instal·lacions.