La vicepresidenta segona del govern espanyol i ministra d’Afers Econòmics, Nadia Calviño, va confiar que el Mobile World Congress (MWC) continuarà a Barcelona més enllà de 2024. «Si fem les coses bé», Calviño espera aconseguir que els organitzadors del MWC mantinguin l’aposta per la capital catalana. En una entrevista ahir al matí a La 2 i Ràdio 4, Calviño va dir que el conseller delegat de la GSMA, John Hoffman, «adora» la ciutat i també Espanya i va remarcar que és «clau» que hi hagi col·laboració entre les institucions així com amb el sector privat. Calviño va assegurar que l’executiu de Pedro Sánchez farà «tot el possible» perquè l’esdeveniment continuï a Barcelona.

La vicepresidenta va afirmar que és una «molt bona notícia» que s’estigui celebrant el MWC després de la pandèmia. «És un símbol», va subratllar, recordant que va ser el «primer esdeveniment de gran magnitud que es va suspendre» pel coronavirus.

En una atenció als mitjans posterior al recinte firal, Calviño va insistir que confia que l’esdeveniment «es quedi durant molts anys» a Barcelona, una «seu emblemàtica». La vicepresidenta va dir que l’expectativa dels organitzadors és que l’any vinent les xifres d’assistents siguin més similars a les prèvies a la pandèmia.

Calviño va destacar que s’està escenificant una relació de «cordialitat» i «normalitat» amb la Generalitat.