L'economista José María Gay de Liébana s'ha mort als 68 anys víctima d'un càncer, segons han informat a Europa Press fonts de la Universitat de Barcelona (UB), on era professor d'Economia Financera i Comptabilitat.

També havia impartit classes en altres institucions com IQS, Esade o l'EAE, a més de participar habitualment com a comentarista d'actualitat econòmica en cadenes com La Sexta, ràdios com La Cope o en mitjans de premsa escrita com a La Vanguardia.

També va fer estudis comptables, econòmics i financers del futbol espanyol i europeu, així com d'altres disciplines esportives i era fidel seguidor del club de futbol RCD Espanyol.

Respecte als seus estudis, era diplomat en Ciències Empresarials i Llicenciat en Administració i direcció d'empreses, en Economia i en Dret, a més de tindre altres títols com un Màster Universitari en Negocis Internacionals.

L'economista també era membre de l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals (AEDAF) i va rebre diversos premis, com el d'Economia per l'Associació Espanyola de Premsa Estrangera (ACPE) en 2012 per "radiografiar i denunciar" la crisi espanyola o el d'Excel·lència Acadèmica de l'ACCID.

Els seus llibres

Va escriure desenes de llibres sobre temes com la fiscalitat, l'endeutament estatal, la digitalització o la crisi del coronavirus, entre els quals estan 'España se escribe con E de endeudamiento' del Grupo Planeta o '¿Dónde estamos?: verdades, mentiras y deberes pendientes de la recuperación económica', de la mateixa editorial.

El 1979 va fundar el despatx J.M. Gay & Cia per a l'assessorament i la consultoria sobretot en l'àmbit legal, fiscal i empresarial.

El 2014, Gay de Liébana va aparèixer en la saga 'Torrente' ja que el seu director, Santiago Segura, el va veure per televisió i va contactar amb ell.