Dimarts que ve 20 de juliol donarà principi la subhasta d’espectre 5G que licitarà la banda de freqüències de 700 megahertzs (MHz) i donarà el tret de sortida a aquesta nova tecnologia que canviarà les comunicacions i farà possibles les ciutats intel·ligents per les seves característiques: major velocitat de descàrrega, més dispositius connectats al mateix temps i menys latència. Les tres principals companyies espanyoles, Telefónica, Vodafone i Orange, licitaran per obtenir el màxim de recursos de l’espectre radioelèctric per desplegar aquestes xarxes amb la incògnita de si usaran equips de xarxa de la xinesa Huawei, acusada pels Estats Units d’espionatge, o d’altres proveïdors.

En aquest sentit, l’única a avançar els seus plans ha estat Telefònica, que va anunciar ahir que ha adjudicat a Ericsson i a Nokia la ràdio de la seva xarxa 5G a Espanya, en un percentatge del 50% a cadascun fins a l’any 2026, dos proveïdors ja existents en la ràdio 3G i 4G, pel que es tracta d’una estratègia «continuista», segons la mateixa companyia. Per la seva banda, la Cambra de Comerç va advertir que la licitació de les freqüències de banda de 700 MHz, suposaran una distribució desigual al territori català. Segons argumenta l’ens cameral, centren el desplegament en nuclis de població i infraestructures amb més usuaris i per tant «amb més interès econòmic per als operadors».