El PP i el PDeCAT proposen que les plataformes digitals que en els últims anys s’han dedicat al repartiment a domicili a través de falsos autònoms siguin amnistiades. És a dir, que firmes com Glovo, Deliveroo o UberEats no hagin d’abonar les quanties endarrerides en conceptes de quotes a la Seguretat Social que haurien d’haver pagat pels seus repartidors des que van començar a operar fa anys mitjançant el model de treballadors per compte propi. Així es deriva de les esmenes presentades per aquests dos grups polítics amb representació al Congrés sobre el text normatiu de la «llei Rider», la votació definitiva de la qual tindrà lloc demà abans de passar al Senat. Aquestes també incloïen inicialment una esmena del partit d’Íñigo Errejón que pretenia restringir l’accés dels treballadors als algorismes de les plataformes, encara que finalment va ser retirada.

La nova llei de treball en plataformes digitals de repartiment ja ha superat el tràmit parlamentari i entrarà en vigor el pròxim 12 d’agost, complint amb el període de transició per a les empreses del sector que el Ministeri de Treball va pactar amb patronal i sindicats. No obstant això, malgrat que la seva convalidació com a reial decret ja va ser aprovada al Congrés, en aquesta votació també es va habilitar que els grups parlamentaris poguessin proposar esmenes per a modificar aquest text. I això és el que es votarà avui a la cambra, tancant-se així el tràmit legislatiu de la norma abans de saltar al Senat per a la seva fase final. Tan PP com PDeCAT coincideixen, des dels seus respectius plantejaments, en el mateix punt: les plataformes del sector no han de pagar per les seves males pràctiques davant la Seguretat Social. I és que durant els últims anys, quan la Inspecció de Treball actuava a Barcelona, Madrid, Saragossa o on fos, el resultat de les seves perquisicions ha estat el mateix per a totes les plataformes: els riders operaven com a falsos autònoms.