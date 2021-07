L’economia gironina mostra indicis de recuperació després de registrar bons resultats dos trimestres consecutius, reduint «ràpidament» l’atur i mantenint les exportacions, especialment gràcies al sector carni. Així ho va explicar ahir Carme Poveda, autora de l'estudi sobre l'evolució econòmica de Girona encarregat per les Cambres de Comerç de Girona, Palamós i Sant Feliu de Guíxols. Va relacionar el balanç «molt negatiu» del 2020 amb l'«elevada exposició o dependència de l'economia gironina al sector turístic». Poveda va presentar ahir la Memòria Econòmica del 2020 a la Cambra de Comerç de Girona, acompanyada dels presidents de les tres cambres gironines: Jaume Fàbrega, Pol Fages i Eduard Bosch, i del director territorial d'empresa i treball de la Generalitat a Girona, Joan Martí. L’autora de l’estudi va alertar d'una caiguda «històrica» del PIB a Girona el 2020, en concret d'un 14,5%, 3 punts més que la mitjana catalana, però va mostrar «optimisme» per a la recuperació econòmica, que, segons l’economista, es produirà en dos anys, «distribuïda a parts iguals entre 2021 i 2022».

Pel que fa a l'ocupació, va explicar que va caure un 2,5% l'any 2020 a Girona (sense comptar els treballadors en ERTO), posant èmfasi en la «importància» de les polítiques públiques impulsades pel Govern espanyol per «garantir els llocs de treball, la solvència de les empreses i la capacitat adquisitiva», especialment gràcies als ERTOs, que va considerar la «mesura estrella de la crisi», juntament amb els ICO. 65.934 persones estaven en un ERTO l'abril del 2020, mentre que ara n'hi ha 8.973, un 5% del total dels treballadors. La major part, segons Poveda, es troben al sector hostaler i hoteler i, per tant, «caldrà veure com va l'estiu per fer-ne un balanç, saber si ha millorat la situació o bé caldrà requalificar aquests treballadors per destinar-los a altres sectors».

Per la seva banda, el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, va considerar que els ERTOs han estat «una idea brillant molt mal portada a terme», ja que han implicat «complicacions a les empreses» i «inquietud als treballadors». Tot i això, Fàbrega va assegurar que estan «obligats a donar un missatge optimista», encara que el president de la Cambra va explicar que «troba a faltar estructures d'Estat que permetin afrontar aquesta situació d'inquietud i de fragilitat amb les eines pertinents». L'autora de l'estudi va explicar que l'any passat es va registrar un increment «extraordinari» de l'atur, però que ara la reducció «també està essent molt ràpida». «Quan es treuen les restriccions, l'atur baixa de manera significativa», va dir. En aquesta línia, va explicar que les comarques de la Cerdanya i el Ripollès van ser les més afectades per l'atur, ja que ambdues es van haver de tancar perimetralment a causa dels brots de coronavirus.

Més exportacions al sector carni

Les exportacions gironines van créixer un 0,4% l'any 2020. Aquest increment, va explicar Carme Poveda, es deu a l'evolució de les exportacions de carn, un sector molt important per a l'economia gironina que va créixer un 8,5%. Pel que fa a aquest any, al març es van notificar unes exportacions superiors a les del 2019, millorant un 8,7 el nivell del període anterior a la pandèmia. Així mateix, l'estudi mostra la «resiliència» de les empreses exportadores. «Malgrat tot, el nombre d'empreses exportadores s'ha mantingut en 1.200. Les empreses han patit, però han continuat exportant», va explicar Poveda.