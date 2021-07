Almirall va registrar unes pèrdues netes de 42,8 milions d’euros durant el primer semestre d’aquest any davant un benefici de 42,4 milions d’euros aconseguit un any abans, com a conseqüència del deteriorament del valor comptable d’actius intangibles per 100 milions d’euros, segons ha informat la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

En concret, l’esmentat deteriorament correspon, la major part, a Seysara (69 milions d’euros), la cartera legacy dels Estats Units (22 milions d’euros) i al pagament per l’opció de compra de Bioniz, finalment no executada (12 milions d’euros). No obstant, el resultat net normalitzat es va situar en 57,8 milions d’euros, un 2,8% inferior a l’aconseguit durant el primer semestre del 2020.