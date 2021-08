El preu de la gasolina acumula ja nou mesos en ascens i de moment no toca sostre, ni a Girona ni al conjunt d’Espanya. Enrere queden els temps en els quals el litre de gasolina va baixar a 1,1 euros el mes de maig de 2020, xifra inusual i emmarcada dins de la convulsió global provocada per la pandèmia que va confinar a mig món. Ara, el litre de Sense Plom 95 cotitza a una mitjana superior als 1,42 euros a Girona, segons les últimes dades disponibles del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

Aquest valor suposa una inflació superior al 20% en vuit mesos i, a més, revela que el preu mitjà de la gasolina les comarques gironines és el més car des del 2013. Des d’aleshores, el flux de pujades i baixades ha estat continu a causa de les múltiples variables que conformen el preu del petroli.

Tal com indica el ministeri, el rètol lluminós que veiem diàriament en les gasolineres es forma per condicions marcades pels mercats —la cotització internacional de crus i productes i la cotització de l’euro enfront del dòlar— i condicions nacionals —els impostos vigents i el marge de distribució i comercialització, on ja entra a jugar cada estació de servei—. El problema és que el nombre màgic no deixa de pujar i això repercuteix en les butxaques.

Omplir el dipòsit, 14 euros més

Aguantar la mànega mentre la gasolina entra en el dipòsit del cotxe i mirar el comptador d’euros per litre és cada vegada més costós. En un dipòsit mitjà d’uns 55 litres, començar a posar gasolina des de zero fins que l’assortidor es bloqueja és uns 14 euros més car que fa just dotze mesos. «Seran 70 euros, si us plau», contestarà el caixer de la gasolinera.

Al maig de 2020, en ple confinament, els preus van tocar fons. Després d’uns mesos de combustible barat, la corba del gràfic dels preus de la gasolina va començar a pujar de manera destacada al novembre. Al febrer d’enguany un litre ja estava en 1,25 i a l’abril les estacions de servei van superar els 1,3 per a la gasolina bàsica.

Pel que respecta al dièsel, que a Girona se situa ara una mica per sobre dels 1,25 euros per litre, amb un percentatge d’augment molt similar.

Recuperació de preus

Aquest increment en els preus dels carburants en els últims mesos ha vingut de la mà de la recuperació en el preu del petroli. El preu del barril de qualitat Brent, referència per al Vell Continent, se situa a l’entorn dels 70 dòlars.

Fonts de l’Associació Espanyola d’Operadors de Productes Petrolífers (AOP) expliquen que la raó de la pujada dels preus dels carburants en l’assortidor és «la pujada del preu del cru i de les cotitzacions internacionals de la gasolina i el gasoil per l’augment de la demanda de cru davant l’avanç de la vacunació».

A més, recorden que comparar les variacions percentuals entre la cotització del cru i el preu dels carburants a la gasolinera «és incorrecte, tant en les pujades com en les baixades, ja que el 50% del preu de la gasolina i el gasoil correspon als impostos».

Malgrat aquest increment, el preu de la gasolina sense plom de 95 està a Espanya per sota de la mitjana de la UE, situada en 1,548 euros el litre, i de la zona euro, amb un preu mitjà de 1,600 euros.

El menor nivell de preus finals respecte als països de l’entorn es deu al fet que Espanya, malgrat les pujades de l’IVA, als majors impostos i als gravàmens al biodièsel, continua comptant amb una menor pressió fiscal, en general, que la mitjana comunitària.

Malgrat l’alça en el preu dels carburants, aquests es mantenen encara lluny dels seus màxims històrics, a diferència del que passa amb l’electricitat. Cal remuntar-se a la setmana del 3 de setembre de 2012, fa gairebé nou anys, per a observar la punta de preus més elevada des que hi ha registres quan la gasolina costava 1,522 i el gasoil el 1,455 euros. Si bé és cert que, de seguir amb aquesta tendència alcista, encara es pot polvoritzar aquesta marca. Per a reduir el preu dels carburants, és clau augmentar la producció de petroli, alguna cosa que precisament ha demanat aquest dimecres el president dels Estats Units, Joe Biden, als països membres de l’Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP), que controlen el 40% de la producció mundial de cru. «Hem deixat clar a l’OPEP, les principals nacions exportadores de petroli del món, que les retallades a la producció fets durant la pandèmia haurien de revertir-se ara que s’està recuperant l’economia global».