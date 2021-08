Glovo ha incorporat en l'aplicació amb la qual operen els seus repartidors un "multiplicador" que provoca que els 'riders', segons denuncien, facturin menys, en haver de triar ells mateixos multiplicar la tarifa base de la comanda entre 0,7 i 1,3.

Es tracta d'una novetat en aquesta aplicació de treball que l'empresa ha afegit després d'entrar en vigor la llei rider el passat 12 d'agost, un nou model amb el qual Glovo segueix operant amb autònoms perquè considera que d'aquesta forma elimina els indicis de laboralitat assenyalats pels tribunals i, per tant, s'ajusta a la legislació.

Glovo ja havia anunciat que preveu mantenir el 80% dels seus repartidors (prop de 8.000 persones) com a autònoms sota un nou model i al restant 20% l'anirà contractant directament com a assalariat al llarg de 2021.

Una portaveu de Glovo ha dit a EFE que aquest nou model "observa la sentència del Suprem i la del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea".

D'aquesta forma, els repartidors compten amb "la lliure connexió (si volen operar es connecten a l'aplicació i si volen deixar de fer-ho, és necessari que l'apaguin)", amb la qual no tenen "penalització per cap motiu i poden reassignar les comandes segons considerin" i, a més, s'ha habilitat el citat multiplicador.

L'empresa assegura que "les dades no mostren un ús preferent d'un multiplicador en concret per part dels repartidors" i atribueixen la disminució de l'activitat a les dates estivals, de manera que preveu que "l'última setmana d'agost comenci a augmentar el volum i progressivament es recuperi l'activitat habitual".

Però, segons han denunciat diversos repartidors a EFE sobre la base de la seva pròpia experiència, si en aquest "multiplicador" s'aplica el coeficient major disminueixen les possibilitats de ser seleccionat per lliurar comandes, mentre que si s'opta per un coeficient més baix augmenten les probabilitats de ser triat (al mateix temps que es factura menys per comanda).

Aquesta disminució de la facturació l'exemplifiquen tres casos: un dels repartidors consultats va facturar 28,19 euros el divendres 13 i 16,6 euros el diumenge 15, mentre que la mitjana dels vuit dies anteriors que va treballar abans de l'entrada en vigor de la llei pujava fins als 48 euros.

Un altre treballador ha facturat una mitjana de 25 euros diaris des del 12 d'agost, mentre que els dies immediatament anteriors la mitjana es va situar en els 45 euros.

Un tercer, Iván Darío, no ha passat dels 15 euros diaris des del 12 d'agost mentre que dies abans se situava en els 43,5 euros.

Gurdip Singh, un altre repartidor, ha xifrat el descens de la facturació en aproximadament un 60%.

Aquest nou procedir de Glovo davant l'entrada en vigor de la llei rider ha portat més d'un centenar de repartidors a manifestar-se aquest dilluns davant la seu de l'empresa, al barri del Poblenou de Barcelona, on s'han escoltat consignes com "Glovo, lladre".