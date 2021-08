L'Ajuntament d'Esponellà (Pla de l'Estany) ha obert el procés de sol·licituds per llogar una casa municipal a una família jove i amb fills en edat escolar per lluitar contra el despoblament que hi ha a Vilert. Es tracta del poble amb menys habitants que hi ha en aquest terme municipal, on actualment viuen un centenar de persones entre el nucli i el disseminat. L'alcalde del municipi, David Juan, ha recordat que anteriorment ja s'havia llogat aquest domicili, però feia uns anys que estava tancat perquè calia regular la situació, ja que estava catalogat com a equipament educatiu. Ara ofereixen aquesta casa a una família per 400 euros al mes durant quatre anys. La intenció és que passat aquest temps hi pugui entrar una altra família.

El terme municipal d'Esponellà (Pla de l'Estany) té uns 450 habitants. Un centenar d'ells viuen en el poble de Vilert, el nucli amb menys població de tots els que engloba el municipi. L'alcalde ha assegurat que aquest nucli «últimament» ha anat perdent veïns i per això volen frenar aquesta davallada amb el lloguer de Ca la Mestra, una casa municipal que abans s'havia utilitzat com a habitatge de la professora de l'escola que hi havia a Vilert. Amb el tancament de l'escola, la casa va passar a mans municipals i es va posar a lloguer. Fa uns anys, però, el consistori va aturar aquesta pràctica perquè va veure que la casa estava catalogada com a equipament educatiu. Per això el govern local va decidir regular la situació del domicili com a habitatge del parc públic municipal i aprofitar per aprovar un sistema amb «més transparència» en el procés de lloguer que feia l'Ajuntament sobre aquesta casa.

Després de diversos tràmits iniciats per l'anterior equip de govern, el consistori ja ha finalitzat els tràmits administratius per oferir-la al mercat de lloguer. El plenari del juliol va aprovar les bases reguladores del concurs públic per escollir el llogater d'aquest domicili i des d'aquest mes ja es poden presentar sol·licituds per accedir-hi. De tota manera, el govern local té clar que els nous llogaters han de ser un element dinamitzador del municipi. Per això ha enfocat el concurs públic a «famílies joves» d'entre 20 i 45 anys i donarà punts a aquelles que tinguin fills «en edat escolar». De fet, per tenir fills menors de 5 anys es rebran cinc punts, per tenir-ne menors de 10, dos punts i menors de 15, un. També hi ha una puntuació diferent en funció de l'edat dels pares. Si tenen entre 20 i 25 anys, rebran cinc punts, per tenir-ne de 26 a 35, quatre punts i de 36 a 45, dos.

També es tindrà en compte la situació econòmica que tingui cada família. Aquella que obtingui més puntuació, serà l'escollida per viure en aquesta casa de 75 m² de superfície útil per 400 euros al mes i durant quatre anys. La casa de Vilert està situada a l'entrada del poble, a la carretera principal i consta de dues plantes amb quatre habitacions, una sala-menjador, una cuina, un lavabo i jardí. La parcel·la té 355 m². L'Ajuntament ha rebut una subvenció de la Diputació de Girona de 15.000 euros que els ha permès fer la cuina i el lavabo nou i també renovar el sistema elèctric. David Juan creu que l'ajuda els ha permès «posar a punt» l'habitatge. Ara, la intenció és que cada any el consistori inverteixi en la modernització de la casa i convertir-la en «un accés molt digne» al municipi.

Una casa com a «porta d'entrada» a Vilert

Quan acabin els quatre anys de contracte, es repetirà el mateix concurs amb la intenció que hi hagi una nova família que opti a entrar-hi. «La idea és que sigui una porta d'entrada i que hi hagi rotació, més que no pas convertir-ho en la casa d'una família per a molts anys», ha afegit David Juan. L'alcalde creu que durant els quatre anys de contracte la família tindrà temps suficient per «crear xarxa i fer arrelament» al poble de Vilert i posteriorment «es quedi a viure aquí» en una casa que trobi dins del «mercat privat». El termini per presentar les sol·licituds es tancarà el 29 de setembre. Posteriorment, s'estudiaran totes les famílies que opten a viure-hi per veure quina obté més puntuació.