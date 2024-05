L’empresa tecnològica gironina que no es posa sostre

«No tenim l’esperit de ser un estudi, volem estar de tu a tu amb les consultories més importants d’aquest país, no ens fa res créixer», assegura Carles Rodella, cofundador CodiTramuntana. «No tenim sostre», afegeix.

La consultora i desenvolupadora de software a mida va néixer fa ja més de 10 anys. «Érem dos socis que vam començar des de zero un projecte empresarial nou, amb la voluntat d’oferir qualitat», explica Rodella. «Volíem poder oferir desenvolupaments a mida, una consultoria, uns equips tecnològics que aportessin valors i a nosaltres com a professionals ens fessin sentir realitzats», relata el cofundador.

Ara, més d'una dècada després, la firma gironina compta amb una plantilla d’uns 40 treballadors i no es marca cap límit. Carles Rodella explica que no refusen projectes per molt que ja tinguin feina. «Si cal créixer i contractar més gent ho fem, és un procés continu», assegura.

Estand de CodiTramuntana al Mobile World Congress l’any passat. / CODITRAMUNTANA

La seva seu es troba al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, però la plantilla treballa des de casa i està distribuïda per tot el territori espanyol. «Hem hagut d’obrir el mercat per tal d’aconseguir especialistes tecnològics, si només hagués sigut a Girona trobar aquests perfils que donen una qualitat en el seu treball no és fàcil», detalla Rodella.

Xevi Méndez, sales manager de CodiTramuntana, explica que l’empresa té com objectiu facilitar la transformació digital les empreses. La firma fesenvolupa aplicacions, fa webs, integra aplicacions, entre molts altres serveis. A més també ofereix la possibilitat d’oferir equips de desenvolupament treballant com si fossin part de l’equip del client.

Pujar la facturació un 25%

La companyia tecnològica gironina va tancar el 2023 facturant uns 2 milions d’euros. Des de fa tres anys la fira registra un augment interanual d’un 25%, un increment dels ingressos que espera repetir aquest exercici.

CodiTramuntana vol continuar creixent. Un dels principals reptes del sector és la retenció de talent. «Hem de tenir cura de la nostra gent, no només en tema salaris competitius amb condicions més adequades perquè puguin desenvolupar-se al 100%», exposa Rodella. El cofundador de l’empresa es marca com a objectiu «estar competint no només amb empreses catalanes i espanyoles sinó amb empreses d’arreu del món».

