CCOO de Catalunya va reclamar ahir una pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) per «justícia social i eficiència econòmica». El secretari general del sindicat a Catalunya, Javier Pacheco, va assegurar que cal augmentar la capacitat adquisitiva dels treballadors per potenciar el consum intern i accelerar la recuperació.

En aquest sentit, Pacheco va afirmar que la pujada del salari mínim s’hauria d’haver abordat abans i ha acusat al govern espanyol d’anar «massa tard». En referència a la negativa de la CEOE sobre un augment del SMI, el sindicat va assegurar que cap part ha de tenir «dret a veto» i ha reclamat al govern espanyol que «compleixi» amb els seus compromisos i equipari el salari mínim al 60% del salari mitjà.

El govern espanyol ha convocat els agents socials el pròxim 1 de setembre per debatre sobre la pujada del salari mínim.

El secretari general de CCOO a Catalunya va manifestar que l’executiu de l’Estat va «massa tard» i va reclamar un increment «important» el 2021, per recuperar el creixement retardat i incorporar-se a la «forta crescuda» de l’economia.

Pacheco va assegurar que el PIB creixerà prop d’un 6% aquest any i va afirmar que «és el moment» de traslladar aquest increment als salaris. «No només per justícia social, sinó per eficiència econòmica», va remarcar.