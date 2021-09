La UGT ha acusat Desigual de voler rebaixar el sou un 6,5% a més de 500 treballadors amb una consulta de "dubtoses garanties". En concret, i segons el sindicat, la firma tèxtil preveu reduir la jornada laboral als afectats de 39,5 a 34,5 hores setmanals, una mesura que, afegeix, s'aplicaria si és aprovada pel 60% de la plantilla "mitjançant una praxi fins ara desconeguda i no regulada en el nostre ordenament jurídic". A parer del sindicat, l'empresa té "la inequívoca intenció" d'aplicar una mesura de caràcter col·lectiu "sense la preceptiva consulta prèvia regulada" a la normativa "mitjançant unes regles d'acceptació i control que ha decidit unilateralment". Això, afegeix, "inhabilita qualsevol possibilitat de negociar amb la part social".

La formació de defensa dels drets dels treballadors exigeix a l'empresa que la proposta de modificar les condicions contractuals estigui "precedida" per un període de consultes com estableix l'Estatut dels Treballadors. Demana, en aquest sentit, que es constitueixi una comissió representativa i que sigui allà on es negociï amb la plantilla la mesura que pretén implantar. També demana a Desigual que "no camufli com a mesura de conciliació una mesura que suposa una reducció salarial".