La recuperació econòmica ha fet créixer la sinistralitat laboral a les comarques gironines. Segons les darreres dades publicades pel Departament de Treball de la Generalitat, de gener a juliol la província ha registrat 5.981 casos, un 20% més dels que hi va haver fa un any. La dada funciona com a indicador per mesurar la recuperació econòmica del territori, enfonsada per la pandèmia ara fa un any i mig. L’any passat hi va haver gairebé 1.000 accidents menys de gener a juliol, una rebaixa marcada sobretot pels tres mesos de confinament i l’aturada total de l’activitat econòmica per l’arribada de la COVID. Durant els set primers mesos del 2020 hi va haver 4.911 accidents, dels quals quatre van ser mortals. De tota manera, la xifra d’enguany encara està per sota de la que hi havia abans de la pandèmia. En el mateix període del 2019 hi van haver 6.636 accidents, una xifra similar a la dels anys anteriors. És amb els darrers anys de l’anterior crisi que trobem uns registres similars als d’aquest any.

Dels 5.891 accidents d’aquest any, 4.848 són lleus, 29 són greus i 4 són mortals. En aquesta línia, a les comarques gironines, en els últims deu anys, hi ha hagut 57 sinistres mortals. Els serveis són els que concentren la major part de l’accidentalitat (3.129, amb 3 defuncions), seguits de la indústria (1.630), la construcció (946 i una defunció) i l’agricultura (178).

Caiguda pel virus

A escala estatal, els accidents laborals van disminuir un 22,8 per cent durant el 2020 a causa de la pandèmia de coronavirus, frenant així la tendència ascendent dels últims anys, d’acord amb la Memòria de la Fiscalia referida a aquest any i recollida per Europa Press, que es va presentar en el marc de l’obertura del curs judicial. Malgrat aquesta caiguda, els sinistres laborals amb víctimes mortals van augmentar un 11,2 per cent. En total, va haver-hi 528 accidents mortals i 2.830 amb lesions greus.

La majoria dels accidents ocorreguts a l’entorn del treball van tenir lloc al sector serveis, al qual segueixen la indústria, la construcció i el sector agrari. La Inspecció de Treball va comunicar 1.663 expedients al Ministeri Fiscal, un 26 per cent més, que van resultar en 10.817 diligències prèvies (199 per homicidi per imprudència), 865 diligències de recerca, 500 escrits d’acusació i 158 denúncies o querelles.

En els casos de sinistralitat laboral que van arribar a judici, el 75 per cent de les sentències van ser condemnatòries, de les quals el 79 per cent van ser per conformitat de les parts.

Setmana negra

Justament, la primera setmana d’agost cinc persones van morir en accidents laborals a Catalunya en els àmbits de la indústria i la construcció, un fet «insòlit» en una època tradicionalment de baixa activitat, segons va denunciar l’UGT.

És per això que el sindicat va parlar d’una «setmana negra» en un any en què ja es registrava una «sinistralitat disparada», amb tres morts en agricultura, set en indústria i quatre en la construcció durant el primer semestre al conjunt del país. «Si seguim aquest ritme de creixement durant el segon semestre del 2021, podrem afirmar que aquest any serà el pitjor pel que fa a morts a la indústria i la construcció a Catalunya, superant la xifra de 41 morts de l’any passat», va dir el sindicat, que va reclamar «mesures urgents» per revertir la situació.

Des de la sectorial UGT-FICA de Catalunya acusen l’administració de «passivitat» i lamenten que les campanyes de conscienciació de l’administració «no estan donant els resultats esperats». «Cal que es posi el focus en la inspecció de treball», avisen.