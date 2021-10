El primer bus híbrid interurbà arriba a la Garrotxa en els pròxims dies en mans de la companyia gironina de transports TEISA. Realitzarà serveis al Bus Transversal de la Garrotxa (BTG), que té sortida a Besalú i arribada a Les Planes, passant per Castellfollit, Olot i Sant Esteve d’en Bas. «Volíem (que l’autobús) combinés la sostenibilitat d’un motor elèctric i la seva potència, ja que la Garrotxa té pendents força pronunciades», afegeix Àlex Gilabert, director-gerent de TEISA. A més declara que si la incorporació funciona es plantejaran afegir-ne de nous al Ripollès i a la Selva.

El vehicle és un Scania Interlink LD hybrid, fabricat a Suècia, i combina un motor dièsel Euro Vic de 9 litres i 320CV amb un motor elèctric de 170CV. Disposa de 55 places, espai per una cadira de rodes i està preparat per a realitzar transport escolar. A més d’unes bateries de 7,9 kW de potència, que, segons assegura TEISA, permeten estalvis de consum de dièsel d’un 30%, propers al dels bussos híbrids urbans. El vehicle disposa per altra banda de l’etiqueta ambiental ECO, que el fa «molt adient pels serveis fora dels nuclis urbans». Gilabert apunta que «malauradament» la tecnologia 100% elèctrica només permet autonomies de 200-300 km diaris en entorns urbans, una situació que avui en dia «no són una alternativa en els serveis interurbans», amb necessitats d’autonomia de 400 o 500 kms. També descarten l’ús del gas natural, ja que «no aconsegueix gaire reducció d’emissions de C02».

Gilabert subratlla que «per això considerem important que se segueixi apostant per desenvolupar solucions híbrides, que contribueixen a la descarbonització, sobretot amb la incertesa de si l’hidrogen pot ser una alternativa pel bus interurbà i de llarga distància. «Això no ho sabrem, probablement, fins d’aquí a una dècada», apunta.

Es tracta del sisè bus híbrid que posa en marxa en tres anys la companyia a les comarques gironines. El primer va ser el 2018 en línies interurbanes i en aquest s’hi van afegir quatre més a Girona ciutat. Tal com explica el director l’experiència amb el primer bus híbrid interurbà a la línia Girona – Santa Coloma de Farners «ha estat positiva perquè s’ha adaptat bé i ha aconseguit estalvis d’un 15% de gasoil».