Primark ha obert el procés de selecció de personal per a la seva nova botiga a Salt, que obrirà les portes en els pròxims mesos a l’Espai Gironès. Concretament preveuen contractar més de 80 empleats nous per a la posició de «retail assistants»/dependents, amb «gust per la moda i l’atenció al client». A més remarquen que no es requereix experiència prèvia en el sector de comerç o de cara al públic. Per tal d’entrar al procés de selecció abans del 15 d’octubre a la pàgina web de la companyia.

Juana Rodero, directora de People & Culture de Primark Ibèria assegura que estan «molt il·lusionats amb la pròxima obertura d’aquesta nova botiga a Girona» i afegeix que els seleccionats «tindran un paper vital en l’èxit de la nostra botiga». El nou espai comptarà amb més de 3.700 metres quadrats d’espai comercial distribuïts en dues plantes que tindran «àmplies mesures de seguretat per protegir els empleats i clients».