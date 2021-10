L’accés a l’habitatge és un tema que ocupa hores de debat entre les administracions i els ciutadans. Aquest any 2021, segons l’informe «pressupost per a l’entrada d’un habitatge a Espanya» de Fotocasa, calen 45.423 euros de mitjana per poder pagar l’entrada del primer habitatge, mentre que fa 5 anys eren menys de 40.000.

D’aquesta manera, els diners destinats per a la compra d’un habitatge de segona mà s’ha incrementat un 1% respecte a 2020 i un 17% respecte a fa 5 anys. Des del portal immobiliari, asseguren que abans de l’esclat de la pandèmia ja havien detectat un canvi de tendència, cap al descens dels preus en el mercat de la compravenda. No obstant això, María Matos, directora d’Estudis i portaveu de Fotocasa, assegura que l’impacte del coronavirus ha causat una transformació del mercat propiciada pel gran auge per canviar de casa, però malgrat això, «en aquests moments ens trobem davant un moment d’estabilització, en el qual cada any es redueix el pressupost dels espanyols per a comprar habitatge».

Però de quants diners s’ha de disposar per a comprar un primer habitatge de segona mà a Espanya? Pel fet que els bancs no solen concedir préstecs hipotecaris superiors al 80% del valor de la taxació o del preu de l’habitatge, cal comptar amb el 20% restant en efectiu, més el 10% corresponent als Impostos de Transmissions Patrimonials (ITP) i les despeses, encara que dependrà de la comunitat autònoma. Això vol dir, que cal comptar amb l’estalvi mitjà d’un 30% del valor de l’habitatge per aspirar a comprar-lo.

La intenció de comprar casa

Els diners que calen per a accedir a un habitatge en propietat han augmentat i les as tendències en el mercat immobiliari s’han transformat, però un de cada quatre espanyols segueix pensant a comprar un habitatge en els pròxims dotze mesos. Així ho recull l’enquesta sobre hipoteques i habitatge realitzat per TFI Consumer Research d’ING en vuit països europeus.

La intenció de compra d’un habitatge a Espanya (28% dels enquestats) és major que la mitjana europea per sobre de països com Regne Unit, Alemanya i Holanda. Això es deu principalment al fet que el 25% dels espanyols vol trasllardar-se a una casa millor i gairebé en la mateixa mesura, al 23% li agradaria deixar d’estar de lloguer i convertir-se en propietari. Per la seva part, per al 15% el canvi ve motivat per la decisió d’independitzar-se, i per al 10% per la necessitat de deixar la seva casa habitual que ja no es poden permetre.

Quant a la forma de compra, el 77% té intenció de contractar una hipoteca i, precisament, aquesta és una de les variables que més influeixen en els espanyols a l’hora de fer aquest pas. Així per al 50%, el preu de la hipoteca és decisiu en el moment de la compra. La segona variable més valorada és la ubicació (42%), mentre que per al 38% és la grandària i per al 36% que la casa tingui jardí o terrassa. Actualment, l’eficiència energètica està entre les raons menys valorades a l’hora d’adquirir un habitatge.

Pel que fa al preu de l’habitatge, tres de cada quatre creuen que el preu, tant de compra com de lloguer, està per sobre del seu valor i, a més, el 58% considera que els preus continuaran pujant en l’any vinent. També, l’accés dels joves a un habitatge és un aspecte que preocupa set de cada deu enquestats que assenyalen que en els pròxims tres anys serà més difícil.