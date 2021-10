Club Valvi ha fet una donació de gairebé 10.000 euros a la Fundació Pasqual Maragall, concretament al Programa online de suport emocional i formació per a cuidadors de familiars amb Alzheimer. Aquesta campanya beneficiarà directament 30 persones de manera directa, i 75 de beneficiaris indirectes, que rebran un efecte potencial de les donacions. El Programa línia de suport emocional i formació per a cuidadors de familiars amb Alzheimer s’orienta a cuidadors, oferint-los un recurs formatiu i d’ajuda emocional.

Guitart Hotels inicia una nova iniciativa solidària pel càncer de mama. Fins a l’últim dia d’aquest any, els clients que reservin allotjament en els seus establiments a Lloret de Mar, Barcelona i la Cerdanya, a través del web, poden aportar 1 euro per persona i nit per contribuir en la investigació de la malaltia. Els imports que es recaptin seran duplicats per Guitart Hotels i es donarà íntegrament a l’Institut Català d’Oncologia (ICO) i a l’associació Catalunya contra el càncer, a parts iguals.