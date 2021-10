El Govern de coalició va signar ahir una treva en la batalla oberta al voltant de com pensa gestionar la recta final de la reforma laboral, una de les matèries econòmiques cridades a marcar la legislatura. La metodologia de treball està preparada. Ara falta que els socis consensuïn el contingut. Tres són els focus de divergència que separen l’ala socialista de l’executiu del seu soci d’Unides Podem: com rebaixar la temporalitat, quina fórmula fer servir perquè prevalgui el conveni col·lectiu sobre el sectorial i els nous límits de la ultraactivitat.

Els socis governamentals van convocar ahir una primera mesa de negociació interna entre secretaris d’Estat, ja sí de diferents ministeris, per anar temptejant el terreny. Durant tres hores van abordar punt per punt mesures dirigides a derogar o modificar (es veurà amb el temps) la reforma laboral. Com es podia esperar, hi va haver consens, però també discrepàncies. La idea era preparar el terreny per a dimarts que ve, data en què Pedro Sánchez convocarà les vicepresidentes Nadia Calviño i Yolanda Díaz, a més d’altres ministres, per «fixar la posició del Govern» respecte la reforma laboral, com han insistit els morats. Sempre «en els termes del pacte de Govern de coalició».

En aquesta cita s’analitzarà un dels assumptes que, de manera indirecta, ha estat el germen d’aquesta primera crisi de pes de l’era Sánchez-Díaz. Espanya és des de fa anys el país de la Unió Europea amb més taxa de treballadors eventuals -un de cada quatre és temporal- i per això Brussel·les treu els colors al Govern de torn en les seves avaluacions del semestre europeu. Fa dues setmanes el Ministeri de Treball va traslladar als agents socials un nou esborrany amb les principals matèries del paquet comunament anomenat reforma laboral. Un dels punts era que les empreses no podien tenir més del 15% de la seva plantilla amb contractes temporals.

La lletra petita

La xifra no va agradar al PSOE. Almenys, no sense afegir una mica de lletra petita per evitar perjudicar sectors com el del turisme o la recollida de fruita, d’un marcat caràcter temporal. Així, a l’ala socialista van reivindicar que el document no estava impulsat pel Govern, sinó per Treball. Des del Ministeri de Díaz van defensar que es limitaven a posar una xifra a sobre de la taula per seguir avançant en les negociacions. Sigui com sigui, la proposta va ser, entre d’altres, el detonant del correu electrònic que la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, va remetre dijous a la tarda als diferents ministeris reclamant el lideratge de la reforma laboral.

Els empresaris rebutgen limitar al 15% de la plantilla els contractats eventuals que hi pot haver en una companyia, especialment per la incidència que això pot tenir entre pimes i autònoms. Els sindicats tampoc no són defensors de fixar una xifra concreta, tant per les dificultats d’aplicar-la a centres de treball petits, com perquè no ataca directament contractes temporals fraudulents que puguin sobreviure a grans empreses.

No és l’únic punt on la coalició discrepa. Si bé reduir la temporalitat -sense concretar com- apareix al text de l’acord de coalició, sí que és força més explícit el compromís de derogar «la prioritat aplicativa dels convenis d’empresa», és a dir, que una empresa no pugui crear un conveni propi per rebaixar les condicions pactades al sector. També recuperar la ultraactivitat d’un conveni «fins a la negociació d’un de nou». És a dir, que les últimes condicions pactades romandran vigents fins a negociar-ne de noves.

Per blindar el que Sánchez i Pablo Iglesias van pactar el desembre del 2019, el partit morat ha lluitat perquè en el redactat del pacte establert ahir consti que el debat sobre els continguts de la reforma laboral seran sempre «en els termes de l’acord de Govern de coalició». «El que és important no és el qui, és el què», va sentenciar Díaz després de conèixer-se l’entesa que havien aconseguit. Tot i que la portaveu de l’Executiu, la socialista Isabel Rodríguez, va insistir molt pocs minuts després que «no hi va haver mai diferències de fons» entre els socis.