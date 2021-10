L’electricitat es dona un respir aquest cap de setmana. Després de la baixada de gairebé un 30%, fins als 124,53 euros el megavat hora (MWh) ahir, avui es desploma fins als 79 euros, segons les dades de l’operador del mercat OMIE d’ahir. Aquest descens de gairebé el 37% respecte a aquest dissabte situa el preu com el més baix registrat en el mercat majorista en gairebé tres mesos i s’acosta al que es registrava al maig, entorn dels 60 euros.

Aquest descens en una jornada de baixa activitat econòmica i en la que la demanda elèctrica és menor serà el més baix des del passat 1 d’agost, moment a partir del qual va començar l’escalada, que ha portat la cotització per sobre dels 200 euros en més d’una vintena d’ocasions aquest mes. De fet, malgrat aquest descens puntual, octubre es tanca com el mes més car de la història.

Els preus del mercat majorista repercuteixen directament en la tarifa regulada o PVPC, a la qual estan acollits gairebé 11 milions de consumidors a Espanya, i serveix de referència per als altres 17 milions que contracten el seu subministrament en el mercat lliure amb les comercialitzadores. Per franges horàries, l’hora més cara d’avui serà entre les 22.00 i les 23.00 hores, amb 148 euros el MWh, i la més barata, entre les 10.00 i les 11.00 hores, amb 52,79 euros el MWh. L’escalada registrada per la llum ha portat al Govern a prendre diverses mesures, entre elles la baixada d’impostos en el rebut.