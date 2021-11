La guerra de la llet és lluny d’haver acabat. Després d’un estiu mogut amb protestes per part dels ramaders, els productors asseguren que viuen una situació desesperada amb alces de costos desbocades i preus de compra per part de la indústria per sota dels mínims admissibles. Denuncien les principals organitzacions agràries que s’està produint un tancament massiu de granges làcties a Espanya: en sis anys han tancat 6.000 ramaders. Actualment en queden poc més de 11.500.

Les organitzacions ASAJA, COAG i UPA han llançat un procés nacional de mobilitzacions les primeres cites del qual s’han concretat a Galícia, Castella i Lleó, Andalusia i Cantàbria. L’objectiu de les protestes és exigir a les indústries làcties ia la gran distribució que reconeguin la pujada de costos i deixin de «pressionar i ofegar» la primera baula de la cadena. «S’han de reforçar els controls perquè la llei de cadena alimentària s’apliqui de manera eficaç. Les indústries làcties continuen tenint la paella pel mànec i imposen condicions inassumibles als ramaders», denuncien des de les organitzacions.