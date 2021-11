El Consell de Ministres va aprovar ahir una dotació de 360 milions d’euros dels fons europeus a disposició de les comunitats autònomes per impulsar la connectivitat, segons va revelar la ministra portaveu, Isabel Rodríguez. Aquesta dotació servirà, entre altres coses, per crear un nou abonament social de fins a 240 euros a l’any perquè les llars vulnerables puguin contractar Internet.

En concret, el pressupost per a aquesta ajuda ascendeix a 30 milions d’euros i permetrà contractar o «millorar la connexió a banda ampla fixa, amb una velocitat mínima de 30 Mbps, per a persones o famílies identificades com a vulnerables», segons la secretaria d’Estat de Telecomunicacions. L’ajut serà distribuït entre comunitats autònomes segons el nombre de famílies en risc de pobresa. Hi haurà una limitació d’un abonament per unitat familiar i persona amb una quantia màxima de 240 euros a l’any.