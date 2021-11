Gairebé la meitat dels espanyols afirma haver aconseguit estalviar en els últims mesos. Segons el Banc d'Espanya, fa tres trimestres que la riquesa de les famílies creix. Augmenten els estalvis i l'optimisme respecte a la situació general, segons l'Observatori Cetelem d'octubre del 2021.

Després d'un any pandèmic i un altre arrossegant restriccions, aquest Black Friday i la futura campanya de Nadal s'esperava amb ganes, tant pels consumidors com pels venedors, però la crisi de subministraments n'ha rebaixat les expectatives. «L'augment de les possibilitats d'estalvi de les famílies a causa del confinament i les ganes de gastar després de tanta restricció representen bones dades per a aquesta campanya», afirma Neus Soler, professora col·laboradora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, experta en consum i màrqueting. En aquest sentit, «la motivació de compra i consum de les famílies, l'estalvi recaptat durant el període de pandèmia i el previsible augment del preu mitjà dels productes a causa de la crisi de subministraments ens fan estimar que la despesa mitjana serà un 20 % més alta que en la campanya anterior», explica Soler. Es preveu que la despesa mitjana durant aquest Black Friday serà d’entre 180 euros i 210 euros, segons un informe de Webloyalty i Google respectivament, entre un 20 % i un 12 % més alta que l'any anterior.

Per a Soler, la intenció de compra no es veurà afectada, però sí l'experiència. «El consumidor avançarà les compres de Nadal a aquest període davant la crisi de subministraments per no quedar-se sense existències, en comptes d'esperar a la campanya nadalenca, perquè l'espera no li garanteix que finalment obtingui el producte», detalla l'experta.

Menys productes, menys descomptes

«Estem acostumats a veure molts productes amb rebaixes molt atractives, però hem de tenir en compte que serà un Nadal atípic i no tindrem la mateixa varietat de productes ni descomptes a què estem acostumats; de fet, els preus poden arribar a pujar», adverteix Cristian Castillo, professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, expert en logística. Segons un informe de Google, per al 36 % dels consumidors els descomptes i promocions són un factor clau en la seva compra i condicionen la decisió final a la qualitat i quantitat d'ofertes que rebin.

«Estem en una situació sense precedents de desproveïment global i fa un any que l'arrosseguem», adverteix Castillo. Segons l'expert, aquesta situació s'ha donat principalment per tres grans motius: el primer, el coll d'ampolla de la producció postpandèmia: «L'efecte de la COVID-19 va representar una aturada per a la indústria i la seva producció, i ara que s'ha revifat l'economia, les fàbriques no són capaces de reactivar la fabricació en el mateix grau en què ho fa la demanda, i per això no hi ha estoc», explica. D'altra banda, l'escassetat de contenidors: «Durant la COVID-19, molts dels contenidors que van arribar a Europa des de l'Àsia no es van tornar quan tocava, amb la qual cosa, en aquests moments, quan intentem reactivar els enviaments, ens trobem que no hi ha contenidors buits per a aquesta demanda o que es troben en ports situats a Europa o Amèrica on no es fan aquestes expedicions», detalla Castillo, també investigador del grup Sustainability and Management (SUMA) de la UOC. Avui, el preu d'aquests contenidors s'ha multiplicat per deu, ja que ha passat de 2.000 dòlars a 20.000. I tres, l'estratègia geopolítica del gegant xinès: «La Xina ha acaparat matèries primeres, com ara plàstics, fustes o semiconductors, per assegurar-se el seu propi proveïment, i això provoca que altres països tinguin problemes perquè aquesta matèria primera els arribi», explica l'expert.

Un Black Friday més car

Sumant tot això, es preveu que aquest Black Friday s'encareixi per a segons quins productes i que hi hagi menys descomptes que en altres èpoques. «Quan es va sortir de la crisi de la COVID-19, les empreses van assumir les despeses per reactivar el consum, però al cap d'un any, i amb els preus de distribució pels núvols, és evident que no poden assumir aquest cost. Si, a més, hi sumem la pujada de preu de la llum o dels carburants, tot plegat acaba repercutint en el producte final i en els consumidors, ja que el preu dels productes puja», puntualitza Castillo. El final tampoc no és gaire encoratjador, almenys a curt termini: «Fins al final del 2022, sobretot depenent de com evolucioni la pandèmia en aquesta època hivernal, no aconseguirem sortir d'aquesta crisi tan greu», adverteix l'expert.

L'aparador online segueix triomfant

El que no sembla que canviï ni en aquest Black Friday ni en la campanya de Nadal és el canal online com a preferència. «El manteniment de la por del contagi, el fet que la venda presencial continuï sense oferir l'experiència de compra que podia oferir abans de la pandèmia i que les botigues online apliquin estratègies de venda convincents (per exemple, enviaments gratuïts) farà que aquesta campanya se centri principalment en el canal online», explica Soler. Segons dades de Google, aquest Black Friday, el 75 % dels consumidors comprarà en línia i només un 22 % ho farà en botiga física.

El perfil de comprador online està bastant equilibrat: el 52 % són dones i el 48 %, homes. En relació amb el dispositiu preferit per comprar, per a la meitat ja és el mòbil (50 %), que supera l'ordinador (47 %).

«Els productes tecnològics se situen encara en primer lloc en el rànquing de vendes de les empreses. Com que són productes generalment d'import elevat, resulta atractiu comprar-los en Black Friday, aprofitant el descompte», afirma Soler. «Precisament l'escassetat de semiconductors farà que els preus de producció dels productes tecnològics siguin més alts. Normalment les empreses tecnològiques aprofitarien el llançament de nous models per rebaixar els desfasats i desfer-se de l’estoc acumulat. Tot i això, les dificultats per produir poden endarrerir els llançaments i mantenir els models antics amb descomptes moderats», explica Eduard Àlvarez, també professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i investigador del grup SUMA.

Segons l'informe Black Friday 2021 de Webloyalty, es produirà un increment de compres del 139 % en comparació amb la setmana prèvia. Tanmateix, per a Àlvarez, una racionalització en el consum tampoc no seria tan negativa: «Que hi hagi menys consum o un consum més responsable, en el sentit d'adquirir únicament els productes que realment es necessitin, no penso que sigui una mala dinàmica, almenys durant un cert temps, per frenar aquest comportament consumista tan insostenible.»