Les històries professionals, però sobretot personals, de cadascuna de les ponents van apel·lar sovint a la importància del lideratge emocional a les empreses. Unes emocions que van agafar el paper protagonista de la jornada en la sessió de «coaching» liderat per Usoa Arregui, Ignasio Alonso i Alfredo Julià de l’empresa Cambyo que van interpel·lar al públic assistent a interrogar-se sobre quina era la sensació que més els hi costava alliberar. De les sis grans emocions proposades Arregui, Alonso i Julià - alegria, tendresa, erotisme, tristesa, ràbia i por -, els assistents en varen haver de triar una de les que «tenen mala premsa» - és a dir la tristesa, la ràbia i la por - per analitzar que en podien extreure en positiu de cadascuna d’elles.

Separats per petits grups, en funció de quina de les tres emocions havien escollit, els assistents a l’eWoman Girona van debatre sobre les sensacions al voltant de la ràbia, la tristesa o la por. Tres emocions que, abans, s’havien visualitzat en petits fragments de pel·lícules molt reconeixibles. Després, un portaveu de cadascun dels grups va posar en comú un «crit» sobre que havien decidit entre tots els integrants. De la ràbia en varen sortir idees com «Gràcies a la ràbia ens alliberem i ens empoderem» o «Gràcies a la ràbia ens posem límits i obtenim objectius»; mentre que des dels grups que havien optat per la tristesa van posar en comú idees com «Gràcies a la tristesa compartim i ens empatitzem» o «Gràcies a la tristesa tenim força per marcar-nos reptes i superar-los»; i, finalment, els assistents a la jornada que s’havien decantat per la por van aportar: «Gràcies a la por aconseguim autosuperar-nos» i «Gràcies a la por ens marquem reptes i ens empoderem».

Des dels dinamitzadors de la sessió es va insistir en la necessitat de no aparcar les emocions amb «mala premsa» perquè «quan no ens permetem aquestes emocions estem renunciant a eines que són útils». «Seria com fer bricolatge a casa i no voler fer servir el martell i el tornavís, si les tenim les hem d’utilitzar», van insistir Usoa Arregui, Ignasio Alonso i Alfredo Julià.

La sessió de «coaching» com, segurament, no podia ser de cap altra manera, va acabar amb música i els assistents de la jornada d’ahir a l’Auditori seguint els moviments que, a dalt de l’escenari, feia una voluntària, la presidenta de l’Associació d’Empresàries de Girona Maria Rosa Agustí que va comptar amb la col·laboració espontània d’una de les ponents, Laura Erra (director general de Liquats Vegetals).