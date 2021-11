Les entitats bancàries s’estan abocant a entendre més els seus clients i satisfer les seves necessitats. I en aquesta investigació han tret conclusions com que les persones «estalvien més quan es presenten oportunitats d’oci, com anar a comprar», o també quan aquest estalvi es fa d’una manera fàcil, comenten des de Banco Santander. La clau és que estalviar no es converteixi en una tasca burocràtica o complexa, «perquè sol generar frustració i abandonament», destaquen.

Per aquest motiu, algunes entitats financeres estan implementant serveis per ajudar a estalviar els clients, tots amb dues característiques comunes: la personalització i l’automatització de gestions. Les aportacions periòdiques o l’estalvi d’una part dels ingressos en són dues. Es tracta de transferir una quantitat determinada cada mes a un compte secundari amb un propòsit propi: unes vacances, un caprici o simplement tenir un matalàs financer per a imprevistos. A diferència d’un traspàs habitual a un compte d’estalvi, en aquests casos els diners es poden retirar en qualsevol moment. CaixaBank, BBVA o Santander ofereixen aquesta funcionalitat.

Quantitat fixa mensual

Segons el BBVA, un fre de l’estalvi és la cerca de la gratificació immediata. Per això, «automatitzar una quantitat fixa mensual per a l’estalvi per petita que sigui, i donar feedback sobre els objectius aconseguits, motiva l’estalvi», afegeixen fonts del banc.

Tot i que diverses entitats coincideixen que «l’eina ideal» per estalviar sense esforç i sense adonar-se’n és l’arrodoniment. O dit de forma senzilla, guardar el canvi d’una compra. En aquesta ocasió, és el mateix banc el que automàticament arrodoneix a l’euro més proper el pagament que fa el client amb la targeta. Els diners «surten» del compte principal i la xavalla «entra» en un compte creat de forma automàtica en contractar el servei que es caracteritza per no tenir comissions. A més, sol ser exclusivament per estalviar, per la qual cosa de manera general no permeten fer cap operativa bàsica d’un compte corrent. Per exemple, una compra al supermercat de 31,20 euros s’arrodonirà a 32 euros i els 80 cèntims de diferència passaran de forma automàtica a aquest segon compte, utilitzat com a guardiola.

CaixaBank, Banco Santander o N26 tenen disponible aquest servei, encara que les pioneres van ser Abanca i BBVA, que ja l’oferien el 2019. En el cas del banc blau, completa les opcions d’estalvi automatitzat amb un espai de «Guardiola Virtual» o «Els meus objectius» que, a més de tecnologia, disseny i dades, incorpora tècniques de psicologia i economia. Fonts de BBVA expliquen que hi ha tot un equip d’experts en Behavioral Economics (economia conductual), encarregat d’analitzar els biaixos que impedeixen estalviar. «Les seves propostes s’han materialitzat en una sèrie d’eines amb regles automàtiques, alertes i altres funcionalitats que apel·len a la psicologia del client per millorar la salut financera», afegeixen.

Alhora, CaixaBank compatibilitza l’arrodoniment amb «La meva guardiola», «un racó d’estalvi», segons l’anomena l’entitat, on el client pot crear fins a cinc guardioles diferents per a diferents propòsits i anar-les «omplint» a través d’aportacions periòdiques. Per part seva, N26 va llançar la seva eina d’arrodoniment fa un any i des d’aleshores «s’han dut a terme més de 12 milions de transaccions automàtiques d’arrodoniment que han estalviat als clients més de 12 milions d’euros», explica Marta Echarri, directora general de N26 per a Espanya i Portugal.

Estalviar amb gols

L’últim a incorporar-se a aquestes tècniques d’estalvi ha estat Banco Santander, que a mitjans d’any va activar la guardiola Santander. Dins d’aquesta aplicació, a més d’aportacions i arrodoniment, l’usuari compta amb altres tècniques de microestalvi com estalviar amb els gols del seu equip favorit a la Lliga Santander. «L’aplicació permetrà estalviar de manera fàcil, ràpida i divertida, amb objectius que el client pot personalitzar amb nom i imatge i sobre els quals pot definir un límit temporal», expliquen des de l’entitat presidida per Ana Botín.

Les regles de l’estalvi han canviat. Les noves tecnologies permeten a molts ciutadans agafar les regnes de les seves finances a través de les aplicacions mòbils que tenen els seus diferents bancs. «Les persones ja no volen que gestionin els comptes per ells», assenyala Echarri. Actualment, detalla, el que els clients necessiten és que «el banc els doni les eines tecnològiques perquè ells mateixos puguin gestionar les seves finances a la seva manera».