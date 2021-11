La producció espanyola de vehicles va caure el mes passat, segons dades de l’Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions (Anfac), un 37,9% en arribar a un total de 165.003 unitats. L’escassetat global de microxips ha afectat les plantes nacionals fins a tal punt que, en l’acumulat de l’any, la producció ja és menor a la de 2020. Concretament, el descens respecte a l’any passat arriba al 2,5%. Cal recordar que, entre els mesos de març i maig de l’any passat la producció espanyola pràcticament es va parar per la Covid-19. Respecte a 2019, la caiguda és del 26,7%.

Anfac assenyala a l’escassetat de semiconductors com la principal causa, encara que també apunta a la baixa demanda en els principals mercats importadors de cotxes espanyols o a les dificultats en l’aprovisionament de matèries primeres i de lliurament en la cadena logística com a motius. L’associació espera que la situació amb els xips no se solucioni fins a finals de 2022 o inicis de 2023.

Per tipus de vehicle, el mes passat es van muntar 111.829 turismes i tots terrenys a Espanya, un 41,1% menys respecte a octubre de 2020, mentre que van ser 30.894 els vehicles comercials i industrials produïts al país, un 24,5% menys. Trencant amb la tendència alcista dels últims mesos, tampoc els vehicles alternatius (zero emissions i eco) van pujar a l’octubre, registrant un descens del 24,3% amb un total de 20.597 unitats produïdes. No obstant això, ha augmentat la seva quota de producció fins al 12,5%. En l’acumulat de l’any aquest tipus de vehicles sí que millora, un 55,8% més amb 201.949 unitats, situant la quota productiva fins a l’11,5%.

En línia amb la producció, les exportacions van patir a l’octubre una significativa caiguda del 38,2% fins als 142.723 enviaments. Entre gener i octubre la xifra també és ja negativa, amb un descens de l’1,6% fins a les 1.523.745 unitats. Anfac considera preocupant el context actual, en el qual l’escassetat de xips provoca una caiguda generalitzada de les vendes en els principals mercats de cotxes espanyols i, a més, no permet a les factories nacionals fer front a la demanda procedent d’aquests països.

A l’octubre, el mercat alemany es va desplomar un 34,9%, el francès va fer el propi un 20,7% i l’italià un 35,7%. El mercat espanyol, per part seva, va cedir un 20,5%. En conseqüència, la venda a mercats europeus, on es destinen el 65% de les exportacions, es va reduir un 45,2%. Només mercat turc i els països africans van millorar, un 271% i un 0,5%, respectivament, respecte a octubre de 2020.