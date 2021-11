La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, i el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han mostrat avui la seva predisposició a mantenir un relació de "cooperació i competència", encara que han evidenciat les seves diferències en matèria de fiscalitat.Collboni i Villacís han participat aquest dissabte en el XXVI Trobada d'Economia de s'Agaró, on en un debat moderat per la periodista Susanna Griso han exposat les polítiques impulsades pels ajuntaments de les dues capitals i han deixat patents les seves divergències en matèria tributària.

La dirigent de Ciutadans, número dos de l'alcalde del PP José Luis Martínez-Almeida, ha iniciat la seva intervenció lloant les bondats de la creació de sinergies entre Barcelona -amb 1,6 milions d'habitants- i Madrid -amb 3,2 milions-, ja que aquesta col·laboració fa les dues ciutats més competitives a nivell mundial.

Collboni ha constatat que les dues urbs tornen a tenir "una relació normal" i que ambdues "van en un mateix tàndem pedalant juntes", encara que en alguns temes la primera posició la tindrà Barcelona i, en d'altres, Madrid."Però els dos pedalant en la mateixa direcció. Hem de tenir una relació cooperativa i competitiva, la qual cosa ha de beneficiar al conjunt del país", ha destacat Collboni, que tot seguit ha passat a l'atac posant sobre la taula el tema del 'dúmping fiscal'.

Sense voler entrar en una "guerra de fiscalitat", ha dit, el polític del PSC, partit que governa Barcelona juntament amb els comuns de l'alcaldessa Ada Colau, ha dit que Madrid "ha de baixar encara més els impostos perquè són més alts que a Barcelona". I ha posat sobre la taula xifres de l'any 2020 per justificar la seva posició.

Segons Collboni, a Madrid els ingressos tributaris locals per habitant ascendeixen a 1.100 euros anuals, pels 905 euros de Barcelona. "Gairebé 200 euros d'impostos paguen els veïns de Madrid més que Barcelona", ha emfasitzat."Perquè el valor cadastral dels habitatges a Madrid és més alt", s'ha apressat a dir Villacís abans que Collboni tornés a la càrrega, en afirmar que la despesa d'inversió per habitant a Barcelona és de 1.796 euros i a Madrid, de 1.470 euros.

"Recaptem menys, però invertim més per veí", ha reivindicat el polític barceloní, que ha explicat que això és possible perquè els comptes de l'Ajuntament de Barcelona estan sanejats i té un deute menor, concretament de 477 euros per habitant, uns 200 euros menys que Madrid."Tenim menys pressió fiscal i més inversió, i això és atribuïble a les polítiques socialdemòcrates", ha remarcat.

Begoña Villacís ha posat en dubte les dades aportades per Collboni i ha recordat que l'actual govern de Madrid, defensor de les polítiques liberals, ha eliminat burocràcia i aplicat una baixada generalitzada d'impostos, amb un estalvi acumulat, només aquesta legislatura, de 500 milions d'euros.

"Es pagaven més impostos amb (Manuela) Carmena", ha asseverat la dirigent madrilenya, que ha afirmat que respecta el llegat socialdemòcrata de Barcelona, encara que aquesta ciutat va fer el 2020 "una de les pujades d'impostos més importants que s'han fet".Ha recordat Villacís que la primera vegada que va venir a Barcelona es va sentir "com Alfredo Landa, aclaparada per una ciutat que era Europa venint d'un Madrid més provincià". "Sóc una enamorada de Barcelona, és una les ciutats més belles del món", ha manifestat.El seu objectiu és convertir Madrid en aquella Barcelona que va trepitjar per primera vegada i ho estan aconseguint, ha opinat.