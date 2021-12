Els «marketplaces» o mercats globals a internet guanyen pes a Espanya. Els consumidors cada vegada gasten més a internet, però concentren les seves compres en poques webs i aquesta tendència ha obligat grans empreses del sector comercial a buscar fórmules per augmentar el seu pes al mercat. El fenomen, denominat per alguns com «Amazondependècia», s’estén i amplia en cada propòsit de revolució consumista com el recent Black Friday o la campanya nadalenca. El canvi és radical enfront d’anys anteriors. Les empreses de distribució i els fabricants, molts d’ells amb les seves pròpies plataformes de venda, comencen a veure els grans «marketplaces» com a aliats en les seves estratègies comercials i claus per al creixement futur. La idea de crear la seva pròpia web de venda cedeix pas a les estratègies basades en la presència en grans operadors d’internet. Amazon és el principal «marketplace», però El Corte Inglés, Aliexpress o Fnac, per exemple, entren de ple en aquest pòquer de grans mercats virtuals generalistes.

Amazon va aconseguir superar les 12.000 empreses espanyoles que venen al seu web, la majoria pimes, amb unes exportacions de l’ordre dels 650 milions d’euros l’any passat, un 30% més que l’any anterior. S’espera que enguany la quantitat de les exportacions augmenti. Les xifres que aporta el gegant del comerç electrònic són aclaparadors amb més de 60 milions de productes venuts a l’any. Amazon assegura que més de 2.500 empreses espanyoles venen més de 100.000 euros anuals al portal, i més de 150 van superar el 2020 el milió d’euros de vendes. Catalunya és la comunitat autònoma amb més empreses presents a Amazon, més de 2.500, i són també les que més exporten (més de 150 milions en el 2020). En el cas d’Aliexpress, la firma assegura que en aquesta edició de l’11-11 o dia del solter a la Xina, les empreses espanyoles van tenir uns 11.000 productes en oferta, l’11% més que l’any passat. «Espanya ha estat el segon mercat més important del món per a Aliexpress durant les tres últimes edicions del dia del solter», va reconèixer Estela Ye, directora executiva d’Aliexpress a Espanya, Itàlia i França. El gegant xinès Aliexpress reforça el creixement a Espanya més per la via dels venedors que d’impulsar les compres, a través d’acords amb empreses locals àvides de creixement internacional. L’estratègia d’Aliexpress es va iniciar fa ja alguns anys i es mostra clau per a accelerar aquest creixement. Més de 8.000 empreses espanyoles venen a través de la plataforma xinesa Aliexpress, el doble que abans de la pandèmia. El Corte Inglés, estendard de la distribució a Espanya amb els seus grans magatzems, també ha presentat recentment la seva aposta per la «omnicanalitat» completa i la mesura d’obrir el seu web als fabricants. La decisió respon als bons resultats de la divisió de «marketplace» dels últims mesos, en els quals els nivells de rendibilitat van sorprendre la direcció de l’empresa espanyola. Canvi en la competència La competència entre les grans plataformes internacionals o «marketplaces» és creixent però desigual. El líder indiscutible és Amazon. És la botiga més gran d’internet a Espanya segons dades de Netrica i Alexa divulgats per Eshow Magazine, triplicant els ingressos d’Aliexpress, segon de la llista. Completen la classificació El Corte Inglés, Carrefour i Mediamarkt. No obstant això, segons la mena de producte venut s’incorporen al top del comerç electrònic altres firmess amb portals de venda propis. És el cas de les empreses de distribució d’alimentació (Mercadona, Dia, Consum, Hipercor...), productes per a mascotes (Tiendanimal, Zooplus, Miscota, Kiwoko, Animalear), decoració (Ikea, Leroy Merlin, Conforama, Westwing, Bauhaus), esport (Decathlon, Adidas, Deporvillage, Nike, Fòrum Sport), electrònica (Mediamarkt, Microsoft, PcComponentes, Apple, Fnac), moda (Zalando, Zara, Privalia, Mango, Pull&Bear). El Corte Inglés (ECI) ha vist en el concepte «marketplace» una via de creixement clara per al futur. ECI va augmentar un 132% les vendes de la seva eCommerce, fins a uns 1.800 milions d’euros, segons l’últim informe anual. De representar només un 5,8% de les vendes retail del grup el 2019, ara el comerç electrònic ha arribat al 17,3% de les vendes totals, en un any en què va registrar 760 milions de visites en línia. Com una altra dada positiva, la cistella en línia és un 50% superior a la compra en botiga. L’originalment anomenat canal de productes «marketplace» ha guanyat pes i ha arrossegat a El Corte Inglés a l’estoc integrat i la cerca de la «omnicanalitat» completa, que inclou un equip de 2.500 assessors telefònics del client. El canvi d’estratègia d’El Corte Inglés revoluciona la primera divisió del sector de la distribució a Espanya i és un repte directe a la competència d’Amazon. Una estratègia similar respecte als «marketplaces» ha seguit Fnac en els últims anys. Ofereix en la seva plataforma de venda productes de tercers. Fnac ha sabut transitar des de la venda de llibres fins a productes d’esport, amb molt bons resultats en els últims temps en la venda d’electrodomèstics.