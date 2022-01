Els fons d’inversió s’han llançat a la compra de càmpings com a alternativa a altres actius immobiliaris i analitzen les oportunitats al mercat espanyol i català. L’avantatge d’aquest tipus d’inversió és que requereix un 60% menys de capital que altres actius immobiliaris i els desavantatges són que el sector està molt atomitzat i poc professionalitzat. Tot i les complicacions, la gestora de fons Meridia acaba d’anunciar que el primer trimestre del 2022 llançarà Meridia Glamping Program, un fons que adquirirà i renovarà 25 càmpings per tot Espanya amb una inversió que superarà els 500 milions d’euros.

Catalunya és la primera autonomia per nombre de càmpings amb 338, per davant d’Andalusia i la Comunitat Valenciana, totes dues amb 131. La consultora Deloitte adverteix que el marge de creixement és molt alt, ja que a tot Espanya només hi ha 1.190 càmpings davant dels 7.960 a França, 5.013 al Regne Unit i 3.084 a Alemanya. Gestores com Blackstone, KKR, Apax, IGC i Brookfield, entre d’altres, ja han apostat per aquest tipus d’actius a Europa i ara han posat el radar a Espanya. Aquest tipus d’instal·lacions va molt més enllà de terrenys amb parcel·les lliures per instal·lar tendes de campanya, ja que la majoria disposen de bungalows i serveis equiparables als dels hotels.

La Comunitat Valenciana va ser la destinació preferida pels usuaris de càmpings durant el mes d’octubre, amb un total de 110.674 usuaris, segons les darreres dades de l’Institut Nacional d’Estadística. A més, també va presentar el major grau d’ocupació, amb el 59,9% de les parcel·les ofertes. Les reserves creixen anualment un 19% a Espanya davant el 13% a la resta d’Europa, segons l’estudi Real Estate Campsite Market Insights de la consultora Deloitte. En aquest context, aquest tipus d’allotjaments s’han convertit en un dels actius immobiliaris que han augmentat més l’interès dels fons després de l’impuls generat per la covid-19 tant pels viatgers que busquen una alternativa segura com pels alts marges i oportunitats de desenvolupament que ofereixen als inversors.

La consultora destaca al seu informe que durant els anys 2020 i el 2021 els càmpings s’han beneficiat de l’increment de turistes que busquen una alternativa «saludable, sostenible, més propera a la natura i respectuosa amb el medi ambient».

«El sector es troba en un procés de transformació, que ha provocat el redisseny de tots els elements de la cadena de valor amb noves maneres d’entendre i gestionar professionalment aquest tipus d’allotjaments com el glamping (un concepte de moda que dóna l’oportunitat de dormir en un entorn natural en condicions de luxe) o el càmping temàtic, modalitats alineades amb nous hàbits i tipologies de viatgers. El mercat espanyol és idoni per a aquesta alternativa d’allotjament actualment en auge i en expansió a nivell mundial», explica Tamara Rodríguez, sòcia del departament d’assessoria financera de Deloitte.

La gestora de fons immobiliaris Meridia prepara el llançament del programa de càmpings amb un capital d’entre 250 i 300 milions d’euros i que amb l’endeutament habitual donarà lloc a inversions d’entre 500 i 600 milions. La gestora que presideix Javier Faus busca crear una cartera d’entre 25 i 30 càmpings per tot el mercat espanyol, encara que en una segona fase també podria entrar a altres països europeus com Portugal i França. Meridia Glamping Program projecta adquirir aquest tipus d’instal·lacions i donar-los valor a través d’una reforma integral.

Primeres compres

Meridia destaca que hi ha moltes instal·lacions d’aquestes característiques que es troben en entorns privilegiats, però estan totalment desactualitzades. El llançament del nou fons es produeix després que l’empresa hagi provat aquest tipus d’inversions mitjançant una aliança amb WeCamp, una gestora que busca transformar càmpings en instal·lacions de luxe. Meridia té una participació del 25% a WeCamp i el fons va adquirir l’any passat un càmping a Santa Cristina d’Aro amb l’objectiu de renovar-lo i obrir-lo al públic el 2022. Poc després va comprar dues instal·lacions més al Cap de Gata (Almeria) i Cala Montgó amb una inversió conjunta de 25 milions d’euros.

A la resta d’Europa, aquest tipus d’operacions s’han multiplicat. El fons d’infraestructures francès Infravia va comprar a l’abril a Apax Partners el grup de càmpings Sandaya per 400 milions d’euros i el fons CVC (que a Espanya s’ha aliat amb LaLiga) va aconseguir Away Resorts (operador d’aquest tipus de complexos al Regne Unit) el mes de juny passat per 297 milions d’euros. Blackstone va adquirir al febrer la companyia britànica Bourne Leisure i fa un any KKR va prendre el control de l’empresa neerlandesa d’allotjaments vacacionals Roompot.

Tot i l’alta demanda d’aquest tipus d’allotjaments, l’oferta presenta una situació d’estancament i obsolescència. Amb un total de 28.600 càmpings a Europa, Espanya és el tercer país del continent per nombre de pernoctacions. Malgrat el potencial turístic de Catalunya, només hi ha 338 càmpings i estan gestionats gairebé íntegrament per propietaris independents. Espanya «es troba molt per sota de la mitjana europea per places i amb una oferta obsoleta i que no té una gestió professional integrada», assenyala la directiva de Deloitte Patricia Plana.

Una dificultat amb què es troben els fons per emprendre aquest tipus d’operacions és que el sector està molt atomitzat, ja que avui dia els propietaris professionalitzats disposen com a màxim de sis instal·lacions i en la seva totalitat agrupen només 55 càmpings a tot el país. Tamara Rodríguez assegura que la resta de barreres per als inversors són «la dificultat per a l’adquisició dels actius existents, la gestió de llicències i permisos per a nous desenvolupaments i reconversions, així com les restriccions de finançament en tractar-se d’un producte alternatiu i nou per a les entitats financeres».

Potencial del sector

En tot cas, Deloitte insisteix en el potencial del sector. «Hi ha diversos inversors que ja contribueixen a la modernització i consolidació de l’oferta nacional de càmpings, desenvolupant una cartera d’actius i equips gestors especialitzats. És una fase de desenvolupament del mercat que a mig termini pot derivar en una oportunitat d’inversió per a gestores que ja han protagonitzat grans operacions en el marc europeu com ara Blackstone, KKR, Apax, ICG i Brookfield», assegura la consultora.