Catalunya va tancar el 2021 amb 3.338.818 afiliats a la Seguretat Social, 61.253 més que el 2019 i 124.184 més que les xifres de finals del 2020, segons dades provisionals de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). En dos anys, el nombre de treballadors del Principat ha crescut a totes les comarques menys el Barcelonès (-0,1%) i la Ribera d’Ebre (-1,2%). En canvi, els augments més elevats han sigut els de la Cerdanya (7,2%), el Moianès (6,4%), el Baix Penedès (5,6%). En l’últim any, s’han registrat increments a totes les comarques. Si a Catalunya el 25,2% dels contractes per compte d’altri són temporals, a l’Alta Ribagorça aquesta xifra es dispara fins al 36,9%. Per contra, la comarca que mostra el grau de temporalitat més baix és el Baix Llobregat, amb un 22,3% de temporalitat. Pel que fa a la durada de la jornada, la Cerdanya i el Priorat són les comarques on la proporció d’afiliacions per compte d’altri a jornada parcial és més elevada amb un 26,7% i 25,5%, respectivament.