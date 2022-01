A gairebé 6 de cada 10 professionals espanyols (el 58%) els agradaria aconseguir una millora salarial, sobretot entre els de més de 44 anys, segons mostren les dades d’una enquesta realitzada per InfoJobs. Per darrere hi hauria sentir-se realitzat a la feina (50%), millorar la conciliació entre la vida personal i laboral i reduir el nivell d’estrès (tots dos amb un 48% de les mencions).

Per rang d’edat, s’observen diferències significatives als grups més joves i adults. Així, per als treballadors de 16 a 24 anys, el primer desig és tenir oportunitats laborals que els permetin créixer professionalment (53%). Per la seva banda, la població activa de 55 a 65 anys dóna més importància a conservar el seu lloc de treball actual (52%). Quant a la confiança que tenen en què aquests desitjos es compleixin, en una escala de l’1 al 10, conservar el lloc de treball és el que més vots rep per part dels treballadors (6,8), seguit de sentir-se realitzat a la feina (6). Per contra, reduir el nivell d’estrès (3,8) i l’aplicació de la setmana laboral de 4 dies (2,6) són els que menys s’espera que es facin reals. Conciliació A nivell personal, el 70% dels treballadors espanyols voldria dedicar més temps a la seva vida personal; al 64% li agradaria millorar la seva organització i gestió del temps; i al 62% millorar la manera com gestiona l’estrès. Entre els professionals de 16 a 24 anys sobresurt aprendre un altre idioma (66%); i entre els treballadors de 45 anys en endavant millorar les competències digitals (62%). Canviar d’empresa o de lloc de treball, augmentar el compromís amb l’ocupació o ampliar els contactes laborals són els últims de la llista amb menys d’un 42% dels vots, i aquesta manca de desig és més accentuada entre la població més gran.