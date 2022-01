La Fiscalia demana en les seves conclusions provisionals quatre anys de presó per l’expropietari de les clíniques Vitaldent, l’empresari uruguaià Ernesto Colman, al qual acusa de falsificar títols de postgrau universitari a vuit alumnes.

L’Audiència Provincial de Madrid va assenyalar per dimarts vinent el judici per aquesta causa en la que Ernesto Colman està acusat per un suposat delicte de falsificació de document oficial. Segons explica la Fiscalia en el seu escrit d’acusació, la mateixa es dirigeix contra Ernesto Colman i contra les empreses Formació Vital i Open Dent, que eren les encarregades d’explotar les clíniques que Vitaldent té repartides per Espanya.

Aquesta no és la causa principal que afecta a Colman, atès que el mes de desembre passat l’Audiència Nacional va reobrir el procediment perquè pugui obrir-se judici contra l’empresari i mig centenar de persones pel presumpte frau de les clíniques d’aquest grup. La Fiscalia assenyala que al llarg de 2013 vuit persones van celebrar un contracte de préstec amb Open Dent per un import de 20.000 euros cadascun per a poder realitzar el curs de postgrau impartit per Formació Vital amb una durada de dos anys.