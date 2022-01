Catalunya ha signat 6.222 hipoteques sobre habitatges aquest darrer mes de novembre, un 29,4% més que el mateix període de l'any passat i un 5,3% més respecte a l'octubre. Segons les dades provisionals publicades aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), Catalunya és la segona comunitat on més hipoteques s'han constituït, superada només per Andalusia (7.583 hipoteques). Amb un capital prestat de 1.023,9 milions d'euros, Catalunya és alhora la segona comunitat on més capital s'ha prestat, tan sols per darrere de Madrid (1.135 milions d'euros). Durant el penúltim mes de l'any, l'import mitjà de les hipoteques al país s'ha situat en els 164.561 euros, un 3,3% més en termes interanuals.

Per demarcacions, Barcelona registra bona part de les hipoteques constituïdes al país, amb una quota del 73%. Al novembre, les comarques metropolitanes i centrals han registrat 4.552 hipoteques, un 6% més que a l'octubre i un 28,7% més en termes interanuals. Per altra banda, l'import mitjà de cada operació a la província ha assolit els 180.814 euros. Girona és la segona demarcació on més hipoteques s'han constituït, amb un total de 703. Això suposa un increment del 5,7% en termes intermensuals i del 38,7% en comparació a l'any passat. Pel que fa a l'import mitjà dels préstecs, aquest se situa en els 132.920 euros. Pel que fa a Tarragona, la demarcació ha registrat 691 hipoteques sobre habitatge al novembre, un 0,9% més que a l'octubre i un 11,8% més que l'any passat, amb un import mitjà de 116.323 euros per operació. Lleida, per la seva banda, ha experimentat el creixement més destacat a Catalunya. La xifra d'hipoteques a les comarques de Ponent ha estat de 276, un 4,2% més en termes intermensuals i gairebé el doble respecte al novembre de l'any passat (+90,3%), amb un import mitjà de 97.866 euros per préstec. Pel que fa al conjunt de l'Estat, el nombre d'hipoteques sobre habitatge s'ha situat en 36.220, un 0,1% menys que l'octubre però un 24,1% més respecte a l'any passat. Per altra banda, l'import mitjà de les operacions s'ha situat en els 138.189 euros.