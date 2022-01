L’Enquesta de Població Activa (EPA) del quart trimestre del 2021 mostra la consolidada recuperació del mercat laboral de la crisi de la covid a les comarques gironines, que durant el 2021 van crear 20.600 llocs de treball, els mateixos que es van perdre en el primer any de pandèmia.

La mateixa dinàmica s’ha viscut a Catalunya -el territori que ha liderat el descens de la desocupació- i a Espanya, on ja hi ha menys aturats i més ocupats no només que abans de la pandèmia, sinó també de la Gran Recessió. No obstant, això les xifres també revelen que, en diversos aspectes, l’ocupació continua sent precària o en falta per a parts importants de la població.

El mercat de treball gironí va tancar l’any amb 356.100 ocupats, els mateixos que hi havia a finals de 2019. Segons l’EPA, actualment hi ha 45.000 persones que busquen feina a les comarques gironines. Això suposa 6.600 aturats menys que fa un any, però gairebé 6.500 més que fa dos anys, una dada que s’explica per l’increment de la població activa a la província. D’aquesta manera, la taxa d’atur gironina tanca el 2021 l’11,22%, encara gairebé dos punts per sobre la que hi havia fa dos anys. A més, la recuperació del mercat laboral a Girona ha estat desigual, ja que les dones no se n’han beneficiat tant com els homes.

Per sectors productius, el sector serveis ha creat més de 20.000 llocs de treball el darrer any, mentre que la indústria i la construcció en van generar prop d’un miler cadascun. El sector primari seria l’únic que ha destruït llocs de treball el 2021 segons la mostra feta pública per l’Enquesta de la Població activa.

Les claus de l’EPA

El mercat laboral espanyol va consolidar aquest quart trimestre la simbòlica xifra dels 20 milions de treballadors en actiu. Des d’abans de l’esclat de l’anterior crisi financera, el 2008, no hi havia tanta gent ocupada a Espanya. El sector de serveis ha sigut el tractor d’aquest creixement, ajudat pel final de les restriccions en algunes de les seves activitats. No obstant, si bé Espanya ha recuperat els volums d’ocupació previs al coronavirus, no ha sigut així pel que fa a les hores treballades. És a dir, hi ha més ocupats, però l’activitat i hores efectives de treball que aquests exerceixen són, en conjunt, més baixes. Sinònim que l’economia encara no està als mateixos nivells que abans del virus. Les dades publicades aquest dijous mostren que les hores efectives de treball estan en augment, però encara són el 3,8% inferiors al tancament del 2019.

Temporalitat

La lletra petita darrere d’aquests 840.600 nous llocs de treball creats durant tot l’any és que quatre de cada 10 nous assalariats tenen un contracte temporal. Les altes dosis de temporalitat continuen caracteritzant l’ocupació a Espanya, ja que són les més altes d’Europa i afecten un de cada quatre assalariats (25,4%). Si bé la temporalitat s’ha reduït durant la crisi de la covid i és actualment menor que en l’últim trimestre del 2019 (26,1%), continua sent la més alta de la Unió Europea. I afecta especialment els més joves, fins al punt que el 55,4% dels menors de 30 anys tenen un contracte eventual.

Desocupació crònica

L’atur va tornar a finals del 2021 a la casella del 2008, amb una reducció de l’atur de 616.000 persones en els 12 últims mesos, fins a un total de 3,1 milions d’aturats. O una taxa del 13,3%. És el nivell més baix de l’última dècada, des d’abans de la Gran Recessió. I la baixada va ser igual entre homes i dones, corregint la bretxa (en detriment d’elles) produïda durant els primers mesos de covid. No obstant, l’atur de llarga durada i el nombre de llars amb tots els membres a l’atur segueixen en nivells molt superiors als de fa 10 anys, malgrat que han millorat en els últims mesos. A Espanya hi ha 1,09 milions de cases en què tots els membres no tenen feina i en la meitat no entra cap ingrés.

Catalunya ha seguit durant l’últim any la línia de creixement marcada al conjunt d’Espanya i aquest 2021 va ser el territori que va liderar la caiguda de l’atur, per sobre de Madrid i Andalusia. Aquest es va reduir l’últim any en 142.500 persones, fins a un total de 395.400 aturats a tot Catalunya. Això deixa la taxa d’atur catalana en el 10,2 %, tres punts per sota de l’espanyola.

Pel que fa a l’ocupació les províncies catalanes també van ocupar posicions «top’» En el quart trimestre del 2020 ha creat 157.500 nous llocs de treball, fins a un total de 3,49 milions de catalans en actiu. És el seu nivell d’ocupació més alt des del 2008. Catalunya ha creat 1,5 vegades més ocupació que la Comunitat de Madrid, l’altra gran locomotora econòmica de l’Estat. I és que Catalunya va ser la segona autonomia que més ocupació va crear, només superada per Andalusia. En termes relatius van ser les Canàries la regió que més ocupats va guanyar.