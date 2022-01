El Centre de Manipulació de la Castanya de Viladrau (Osona) ha aconseguit mantenir l'activitat durant la pandèmia sense acollir-se a cap ERTO malgrat quedar-se sense visitants durant el període més dur de la crisi sanitària. Això ha estat possible després de potenciar l'elaboració de peces de fusta de forma artesanal, una activitat que feien de forma complementària i que durant el 2021 ha concentrat el 60% dels ingressos. Abans representava un 20%. La fusta que extreuen amb la gestió forestal és d'una "gran qualitat", segons el responsable del centre divulgatiu, Joaquim Solé. Bigues, tancats, taules o joguines per a lloros són els encàrrecs que reben i fan de forma personalitzada. "Que no ens en demanin molt perquè no en tenim molt".

Solé explica a l'ACN que el que fan amb la fusta de castanyer no és cap invent. Es basen en el que ja es feia des de fa anys amb aquest material, molt polivalent i d'una gran resistència. Només cal mirar les antigues masies de la zona, amb bigues i tancats d'aquest material. "Té molts tanins, uns pigments que conté la fusta i que fa que es conservi durant molts anys; antigament també servia per tenyir la roba", explica.

Fins ara, treballaven la fusta de forma molt complementària, sobretot durant les èpoques que tenien menys visitants al Centre de Manipulació de la Castanya, un espai per donar a conèixer el seu producte estrella, la castanya del Montseny, però també el patrimoni natural de la zona amb rutes al bosc i altres activitats. Amb la irrupció de la pandèmia i la cancel·lació de visites per les restriccions, van apostar per impulsar aquesta activitat i els resultats els han sorprès.

Segons Solé, "la gent no coneixia les possibilitats d'aquesta fusta i estem molt contents perquè s'ha vist que tenim un producte boníssim, que permet fer tancats de finques, taules i bancs... tot personalitzat". Els encàrrecs que reben són la gran majoria de persones de la zona, però també d'altres punts del territori. Acostumen a ser visitants del centre que coneixen la feina que fan. "El centre és la nostra porta d'entrada i després descobreixen tot el que fem", remarca.

Treballen de forma artesanal i adaptant-se a les peticions dels clients. Fins i tot en àmbits que no s'haurien imaginat mai, com ara elaborar peces de fusta per entretenir lloros o barres de suport per espais de cria. "Ens van venir uns clients explicant que compraven la fusta a l'Amèrica Llatina i ens van proposar si els podíem fer el mateix", recorda. I el resultat és un producte amb un preu molt més competitiu perquè la fusta és de km 0.

L'extracció de fusta dins el procés de gestió del bosc

"Que ningú s'imagini que tallem fusta per fer el negoci, no", adverteix Solé. A banda de tenir el Centre de Manipulació, també es dediquen a gestionar finques de castanyers a partir d'acords amb propietaris. Al Montseny hi ha 4.000 hectàrees de castanyer abandonades. I especifica que no és el mateix podar una castanyeda (formada per castanyers que produeixen el fruit) que una perxada (conjunt de castanyers per produir fusta). Quan es netegen les finques, extreuen fusta que després utilitzen com a material. I d'entre tot l'estoc que recullen, la seleccionen en funció del tipus d'encàrrec que reben. El més difícil, remarca, és aprofitar al màxim cada perxa. "Si tens més clients, se t'obren més idees", afegeix. Tenen una serradora petita i els acabats es fan a mà. "Que no ens en demanin molt perquè no en tenim molt".

Una empresa amb residu 0

La filosofia que tenen com a empresa és utilitzar i reutilitzar els residus que generen, un 8.000 quilos a l'any. "El residu que fem són les pells de la castanya torrada i de la deshidratada, serradures de fusta i les cendres de la cocció; ho fem compostar tot i en surt una terra extraordinària per al sòl dels castanyers i molt valorada per altres cultius com l'hortènsia". Pel que fa a la fusta, durant el 2021, van produir unes 70 tones, una xifra rècord, que els ha fet veure que aquesta és una línia de negoci a mantenir. Tot i això, no preveuen augmentar la plantilla. Actualment són cinc treballadors polivalents que fan des de treballs forestals, passant pels elaborats de castanya o les feines de la fusteria, si bé de forma puntual i en temporada de més feina contracten més persones.

"La fusta és una molt bona sortida per complementar amb la castanya i creiem que si hem superat això, estem preparats" pel que pugui venir en els pròxims anys, afirma amb optimisme. Les visites al centre s'han disparat des que s'han aixecat les restriccions.