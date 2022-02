El Ministeri de Treball ha plantejat apujar el salari mínim interprofessional (SMI) dels actuals 965 a 1.000 euros bruts al mes (en 14 pagues). 35 euros d’increment per a aquest 2022 i amb caràcter retroactiu a 1 de gener, segons confirmen fonts governamentals. Així li ho ha traslladat l’equip del ministeri liderat per Yolanda Díaz a patronal i sindicats en la reunió que van mantenir ahir. Si bé els sindicats inicialment havien avançat que la proposta era de 996 euros, en coherència amb la senda d’increments de l’any anterior, posteriorment fonts de l’equip de Díaz van matisar que el seu plantejament és arribar a la simbòlica xifra de 1.000 euros. Ara els agents socials hauran d’estudiar la proposta en els seus respectius òrgans directius, el dimecres d’aquesta mateixa setmana tornen a reunir-se les parts per a tancar la dada definitiva d’increment i la intenció de Treball és portar-lo al Consell de Ministres del dimarts de la setmana que ve. Gairebé dos milions de treballadors perceben actualment l’SMI a Espanya, gairebé el 10% de la població treballadora.

«Coneixen bé l’informe d’experts, ens manejarem en aquest escenari», va ser la resposta que va donar fa una setmana la ministra de Treball a la pregunta de quant apujaria el salari mínim enguany a Espanya. Aquest informe marca una senda d’increments progressius per al 2023 i, perquè la següent pujada es mantingui en el carril marcat per la de l’any anterior -que va ser de 15 euros-, hauria de deixar l’SMI en aquesta xifra de 996 euros. El que implicaria un augment del 3,2%, una dècima per sobre de la inflació mitjana amb la qual va tancar Espanya el 2021 i gairebé la meitat de l’últim IPC de gener (6%). Finalment, Treball va optar per arrodonir i reforçar políticament la pujada arribant als quatre dígits. Un arrodoniment que, no obstant això, no va traslladar ahir als agents socials, perquè tant CCOO i UGT insisteixen que la xifra que se’ls va traslladar durant la reunió ha estat de 996 euros.

Al marge de la divergència de versions, Díaz se situa amb els 1.000 euros en les posicions sindicals, que li exigien arribar a un SMI de 1.000 euros. I, al seu torn, en contra de les pretensions de la patronal, que li demanava no arribar als quatre dígits. «A mi m’agradaria tenir un salari de 1.000 euros. [...] Tant de bo siguem capaços de trobar punts de trobada», va declarar la vicepresidenta segona en la roda de premsa posterior a la cita amb els agents socials. Una voluntat d’entesa que va remarcar la vicepresidenta primera, Nadia Calviño: «Aquesta és la xifra [els 1.000 euros] que hem remenat en el Govern, però hem de donar una oportunitat al diàleg social [per a conèixer la seva opinió] abans de prendre una decisió que esperem adoptar al més aviat possible». La voluntat d’acord amb tres bandes l’ha manifestat el Govern en públic, però l’acord no convenç la CEOE . El president de la patronal, Antonio Garamendi, ja va manifestar que «això dels 1.000 euros ho veig complicat».