Glovo es fixa com a objectiu arribar a un valor brut de comandes (GMV) de 4 a 4,3 milions d'euros aquest 2022, fet que no permetrà eixugar les pèrdues operatives, que anticipen que s'elevaran a 330 milions el 2022. L'start-up continuarà apostant per fer inversions "significatives" i no s'aproparà a la rendibilitat aquest any. Així consta a la presentació de resultats del grup alemany Delivery Hero, que va anunciar el dia de Cap d'Any un acord amb l'empresa catalana per convertir-se en l'accionista majoritari. El 95% dels accionistes no operatius de Glovo han preferit el pagament en accions de Delivery Hero i no d'efectiu. D'aquesta manera, el gegant del repartiment a domicili alemany ja controla el 95% del capital de Glovo.

El 31 de desembre, les dues companyies van anunciar un acord pel qual Delivery Hero es convertia en propietària de Glovo, passant d'una participació del 39,4% al 83,4%. L'operació, que valorava Glovo en 2.300 milions d'euros, encara ha de rebre el vistiplau de les entitats reguladores, una decisió que no s'espera fins al segon trimestre de l'any. El grup alemany ha explicat que "2022 ha de ser un any d'inversions significatives i d'ampliar lideratge", ja que veuen que és "aviat per optimitzar cap a la rendibilitat", una visió que han dit que comparteixen amb la direcció de Glovo. En aquest sentit, en un text dirigit a inversors el grup puntualitza que les pèrdues operatives de 330 milions és un resultat "preliminar". Delivery Hero va concloure el 2021 amb un GMW de 35.400 milions d'euros, un creixement del 62% en relació a l'any anterior i amb 6.600 milions d'euros d'ingressos (+89%). Un impuls que no ha sigut suficient perquè el marge entre resultat operatiu i valor brut de comandes sigui positiu, ja que aquest índex s'ha tancat en un -2%. Els responsables de l'empresa han assegurat que l'últim trimestre va estar marcat per "una economia millorada i l'enfortiment del lideratge en regions clau i noves verticals". "Acabant l'any amb una nota alta, signem un acord per convertir-nos en l'accionista majoritari de Glovo, cosa que augmentarà la nostra presència geogràfica i potencial de creixement a llarg termini. En tancar, atendrem fins a 2.200 milions de persones a tot el món", afirma l'empresa. D'altra banda, Delivery Hero ha fet públiques les previsions per aquest any, en què esperen que el valor total de comandes oscil·li entre 44.000 i 45.000 milions d'euros. "La companyia es troba en camí de generar un EBITDA ajustat positiu pel negoci de plataformes per tot l'any 2022", indica el comunicat.