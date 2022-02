Els bancs revisaran els seus webs, apps del mòbil i caixers per adaptar-los a les persones grans, amb versions de llenguatge i vista simplificats, particularment en les operacions més freqüents d’aquesta mena de clients. Així figura en el pla d’actuacions per a millorar el servei a la tercera edat que les tres patronals del sector (AEB, CECA i UNACC) tenen previst lliurar avui dimecres al Ministeri d’Economia, segons ha pogut saber El Periódico, del matieix grup que el Diari de Girona. Les entitats també s’han compromès a oferir una atenció més personalitzada en les oficines a aquest col·lectiu, via horaris de caixa millorats, atenció preferencial o gestors especialitzats.

Els bancs, així mateix, han promès prestar una atenció telefònica preferent als majors mitjançant línies especialitzades o donant-li preferència a les seves trucades. El canal telefònic, així, serà reforçat per a poder atendre els clients que no puguin anar a l’oficina i no tinguin les capacitats digitals necessàries per a operar amb la banca electrònica. Per a millorar els seus serveis als majors, les entitats tenen previst realitzar enquestes i un altre tipus de mesuraments per a conèixer les principals dificultats que tenen, en particular amb les pàgines webs, per a poder personalitzar així el tipus d’informació que se’ls presenta i adaptar-les a les seves necessitats particulars.

Els bancs també volen promoure la formació digital d’aquesta mena de clients, així com ajudar-los a prevenir fraus, a través de cursos de diferent tipus. A més, s’han compromès comunicar al col·lectiu les mesures que adoptaran, tenint en compte el canal de comunicació preferit de cada client. Així mateix, promouran la creació d’unitats específiques que facin un seguiment de les necessitats d’aquests col·lectius, proposin mesures addicionals i analitzin les millors pràctiques dins i fora del sector. En aquesta línia, des de fa uns mesos ja tenen en marxa un Observatori per a la Inclusió Financera per a analitzar l’accés als serveis financers i proposar mesures que desenvolupin de manera conjunta el sector i les administracions públiques.

Les propostes que les patronals tenen previst presentar a la Secretària d’Estat del Tresor suposen una ampliació del «Protocol Estratègic per a Reforçar el Compromís Social i Sostenible de la Banca» que van aprovar el passat estiu. Els compromisos del sector variaran segons el seu model de negoci de cada entitat.