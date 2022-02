Assessorar-te i instal·lar plaques fotovoltaiques a la teulada de casa teva i estalviar energia i, a la vegada, col·laborar per a un món més sostenible és molt senzill de la mà de BonpreuEsclat Eenergia. Es tracta de fer el pas cap a l’autoconsum, és a dir, utilitzar l’energia que tu mateix has generat mitjançant la col·locació de plaques fotovoltaiques al teu domicili.

Tot són avantatges amb l’autoconsum, ja que «estalviaràs en la teva factura elèctrica mensual perquè consumiràs la teva pròpia energia i enviaràs a la xarxa la que et sobra, sent remunerat per això», segons ens expliquen des de BonpreuEsclat Energia. Amb uns passos molt senzills es pot fer un càlcul d’estalvi ràpid, així com disposar d’un pressupost. Els professionals de BonpreuEsclat Energia es posaran en contacte amb tu per informar-te amb tot detall de l’operació.

A més, es pot finançar la instal·lació de les plaques fotovoltaiques. «A BonpreuEsclat Energia et posem les coses fàcils i t’oferim la possibilitat de finançar la teva instal·lació de plaques fotovoltaiques còmodament». Qui estigui interessat ha de saber que es pot acollir a un finançament fins a 10 anys amb 120 mensualitats i que existeix també la possibilitat d’amortitzar anticipadament. Es poden concedir préstecs gestionats en línia i amb resposta immediata i es dona també la possibilitat de fer els pagaments en quotes fixes. El millor per conèixer tots els detalls és contactar amb els professionals de BonpreuEsclat Energia que et donaran tota la informació necessària per fer tots els tràmits i saber les condicions.

Però encara hi ha més per qui vulgui arribar més lluny. «Des de la comercialitzadora BonpreuEsclat Energia, t’oferim un pla especialment dissenyat per aquells que teniu instal·lacions de plaques fotovoltaiques: el Pla Autoconsum. Amb aquesta tarifa, estalviaràs el màxim possible amb les instal·lacions de generació elèctrica». És un gran avantatge, ja que és un pla pensat per aquelles persones que contribueixen a la sostenibilitat i la protecció i conservació del medi ambient generant energia pròpia. És una tarifa indexada perquè «estalviïs el màxim possible amb les teves instal·lacions de generació elèctrica», expliquen des de BonpreuEsclat Energia. Pots consultar totes les condicions existents però has de saber que en aquest pla «el preu serà el del mercat i variarà cada hora. I només s’hi afegirà el cost de gestió de BonpreuEsclat Energia de 0,009 €/kWh».

Els avantatges no acaben aquí, ja que «a més, si tens excedent d’energia en l’autoconsum, t’ho pagarem a un preu únic de 80 €/MWh».