A pocs dies perquè s’obri la campanya de la Renda i donat l’increment de les plataformes online de compra venda de productes de segona mà com Wallapop, eBay, Milanuncis o Vinted, Hisenda adverteix que les operacions que es porten a terme a través d’aquestes plataformes també tributen.

L’Agència Tributària avisa que és indiferent que la transacció sigui física o per Internet, ja que aquestes accions entre els particulars estaran vigilades pel fisc. No totes les vendes han de ser declarades, únicament aquelles en què el preu final de venda és superior al de la compra original. En aquest cas, s’entén que hi ha un guany patrimonial i, per tant, caldrà reflectir-lo a la base imposable de l’estalvi.

La campanya de la Renda 2021 s’iniciarà el 6 d’abril amb canvis en trams per a rendes altes. Aquesta tributació s’adreça a les operacions en què s’obté un benefici real, una cosa poc freqüent en les vendes de segona mà.

Hi ha més casos que cal tenir en compte a l’hora de vendre en plataformes de segona mà i fer la declaració de la renda. La freqüència amb què es tanquen acords és important, ja que l’Agència Tributària entendrà que, si són molt freqüents i el volum d’ingressos és superior al Salari Mínim Interprofessional, podria existir una activitat econòmica a través de la plataforma.

Si això passés, el venedor s’hauria de donar d’alta com a autònom, declarar l’IVA i assumir la resta de responsabilitats que assumeixen els treballadors per compte propi, a més d’integrar el rendiment a la base imposable general. No només els venedors tenen normes: els que comprin l’article també, ja que l’Agència Tributària estableix l’obligació de pagar el 4% de l’import. És igual la quantia que s’hagi pagat per l’objecte.