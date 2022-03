El govern francès ha ajornat, de moment, el gran parc eòlic marí previst a la zona del Barcarès-Leucata (al Golf de Lleó, molt a prop de l’Alt Empordà), ja que ha preferit prioritzar els projectes de Guixà i Fos de la Marenda, situats també al Golf de Lleó. D’aquesta manera, segons informa La Clau, aquest projecte, que havia rebut la validació de principi per part del govern francès sota el mandat de François Hollande, l’any 2016, no veurà la llum a curt termini, ja que el dilluns 14 de març no constava entre les prioritats marcades pel primer ministre del país, Jean Castex. El dirigent francès, en canvi, va anunciar que acceleraria els tràmits per a un nou parc previst a 22 quilòmetres de Guixà i Port la Novella, al departament de l’Aude.

El cap de govern, que va estar acompanyat per la ministra de Transició Ecològica, Barbara Pomplili, va destacar que és «més imprescindible que mai» accelerar la transició energètica a França, justificant així l’acceleració d’aquest projecte. Segons els càlculs del govern francès, aquest parc hauria d’estar en funcionament l’any 2030, després de la selecció de l’empresa que s’encarregarà de la seva construcció, l’any 2023. D’altra banda, hi ha un altre projecte previst a la zona de Fos de la Marenda, a la Provença, que està captant l’atenció de l’Estat, mentre que el parc del Barcarès i Leucata apareix en la posició de «comodí», en paraules de Castex. Els dos parcs validats, amb una potència propera als 250 megawatts, podran abastir al voltant d’un milió d’habitants. El projecte situat entre el Barcarès i Leucata, que ara passa a la «reserva», consisteix en un parc de nou aerogeneradors de 104 metres d’alçada que va ser objecte de debat públic entre juliol i octubre de 2021. Precisament, a mitjans de febrer, el president francès, Emmanuel Macron, va anunciar que França tindrà al voltant de 40 GW de capacitat d’energia eòlica marina en funcionament d’aquí a l’any 2050. Aquesta capacitat correspon, aproximadament, a mig centenar de parcs eòlics marins. El primer que es posarà en marxa serà el de Saint-Nazaire, prop de Nantes, i d’aquí a 2028 s’hauran licitat fins a 8,75 GW de capacitat eòlica. Girona només produeix l’1,5% de l’electricitat de tot Catalunya