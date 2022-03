Seat i el Grup Volkswagen van anunciar ahir que invertiran 7.000 milions d’euros a Espanya dins del seu projecte Future Fast Forward, bona part dels quals (uns 3.500 milions) es destinaran a construir una nova Gigafactoria de producció de bateries a Sagunt (València). L’altra part de la inversió anirà destinada a l’electrificació de les plantes de Martorell (Seat) i Landaben (Volkswagen) per implementar la resta del projecte i la nova plataforma «Small BEV» per produir a partir del 2025 vehicles elèctrics a Espanya (cotxes petits a Catalunya i SUV petits a Navarra).

Així ho va confirmar el president del consell d’administració de Seat i responsable de tecnologia del consorci alemany Thomas Schmall, en una intervenció per vídeo durant la presentació de resultats de l’exercici 2021 de Seat. L’operació, qualificada com «la inversió privada més gran de la història d’Espanya en el sector de l’automoció» per part de Wayne Griffiths, president de Seat SA, s’emmarcarà dins de la proposta que es presentarà al Govern per obtenir part dels recursos europeus al PERTE del Vehicle Elèctric.

L’elecció de Sagunt com a epicentre de producció de bateries va desbancar les propostes presentades des d’Extremadura, Catalunya i Aragó. La nova planta haurà d’estar operativa el 2026 i per això el grup Volkswagen ha apostat per l’oferta valenciana valorant la infraestructura laboral especialitzada i la connexió portuària. La nova fàbrica donarà feina a 3.000 persones i oferirà una potència energètica de 40 Gigawatts/hora. Serà una de les sis plantes de producció de bateries que el consorci automobilístic obrirà a Europa, i per a les quals invertirà 52.000 milions.

Dins de l’estratègia elèctrica, «cosa que fa cinc anys ni tan sols estava al mapa», va explicar Wayne Griffiths, Seat apostarà a través de Cupra per oferir una rendibilitat més gran a la companyia amb l’arribada de nous models a la gamma de la marca, que aquest any va celebrar el quart aniversari. Aquests models, un híbrid i un altre hibrid-endollable, es fabricaran fora d’Espanya, a Györ (Hongria).

El compte de resultats que ahir va presentar Seat com a companyia (incloent-hi Seat i Cupra) va deixar el 2021 una reducció de beneficis de 256 milions d’euros després d’impostos, amb pèrdues operatives de 371 milions d’euros.