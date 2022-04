La Seguretat Social va tancar el 2021 amb un dèficit del 0,93% del PIB, dues dècimes inferior al que es va registrar l’exercici anterior i la xifra més baixa des del 2013, segons les dades publicades aquesta setmana pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. El govern espanyol atribueix aquesta millora en un increment dels ingressos per cotitzacions socials, que l’any 2021 es van situar en els 131.990 milions d’euros, un 10% més en termes interanuals i un 6% més en comparació amb el 2019, l’últim any abans de l’esclat de la pandèmia. Tant en termes absoluts com en termes relatius, el dèficit de la Seguretat Social ha estat menor al previst en els pressupostos generals de l’Estat, que estimava un desequilibri de l’1,2% del PIB.

Els ingressos per cotitzacions socials van créixer en bona part per un augment en les cotitzacions dels ocupats (+9,5%). En termes relatius, els ingressos per cotitzacions socials van suposar un import equivalent a l’11% del PIB, la xifra més alta de la sèrie històrica. Per altra banda, les transferències rebudes per la Seguretat Social van incrementar-se un 5,3% respecte a l’exercici anterior, fins als 47.991 milions d’euros. La partida més significativa correspon a les transferències rebudes per part de l’Estat i les comunitats autònomes, que sumen un total de 36.112,3 milions d’euros (+0,9%). Pel que fa a les despeses, les prestacions econòmiques a famílies i institucions van arribar als 173.814 milions d’euros.