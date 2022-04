"Hem detectat que alguns fabricants d'aliments estan reduint el contingut dels seus envasos entre un 5% i un 10% per despistar als consumidors i que no es noti la pujada de preu dels aliments. Es tracta d'una tendència cada vegada més estesa, que afecta també productes d'higiene i drogueria. Els preus poden estar pujant més del que sembla". Aquesta és la curiosa alerta llançada per l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) per denunciar una nova pràctica d'algunes empreses per a fer front a la pujada dels preus: la reduflació, una paraula en la qual es combinen dos conceptes: la reducció i la inflació.