Les empreses insolvents pugen un 22% a Girona tot i la moratòria del Govern

El nombre d’empreses que ha entrat en concurs de creditors ha augmentat un 22% a Girona durant els quatre primers mesos de l’any. Les dades recollides per la consultora empresarial Informa D&B revelen un increment de societats en aquesta situació a la província tot i estar encara vigent la moratòria del Govern que eximeix les societats amb problemes greus de solvència de l’obligació de demanar un concurs de creditors.

Aquesta dispensa es va aprovar durant la declaració de l’Estat d’alarma el març 2020 per pal·liar els efectes de la Covid-19 sobre el teixit econòmic i el Govern l’ha anat allargant fins ara.

La darrera ampliació d’aquesta moratòria concursal finalitza el proper juny, però això no ha impedit que el número de societats que decideixen declarar-se insolvents hagi augmentat. Segons les dades d’Informa D&B, recollides del Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i d’altres organismes oficials, a les comarques gironines hi van haver 46 empreses en aquesta situació durant els quatre primers mesos de l’any.

La consultora també va detectar un increment del número d’empreses que van abaixar la persiana en el mateix període de temps. En total, es van produir 311 dissolucions, un 45% més que les 203 registrades fa un any. Tot i això, les dades d’Informa D&B mostren també una caiguda del número d’empreses tancades a partir del mes d’abril.

En paral·lel, el conjunt de Catalunya es va situar com l’autonomia amb més processos concursals en els primers quatre mesos de l’any (540), encara que és també la que més retalla la xifra en números absoluts: registra 77 processos menys que l’any passat, un descens del 12%.

Arreu de l’Estat, el primer quadrimestre de l’any va acabar amb menys concursos de creditors que l’any passat, una tendència que es dona tant el mes d’abril en concret, com en les dades respecte al que portem d’any. No obstant això, la majoria van ser sol·licituds conjuntes de concurs i extinció de la companyia (el que es coneix com a «concursos express»), un percentatge que no ha parat de créixer i que ja ha aconseguit la xifra més alta des del 2019.

El sector del comerç va registrar un 18% més de processos que l’any anterior i és, de fet, l’àrea productiva que encapçala el rànquing des que va començar l’any. «Durant el 2020 i el 2021, el nombre d’empreses que presenten la sol·licitud conjunta de concursos i extinció ha anat creixent», va indicar la consultora en un comunicat. D’acord amb aquestes dades, l’any de l’esclat de la pandèmia va acabar amb un 54% d’aquests processos, l’any següent es va aconseguir el 65%, i durant aquests primers quatre mesos de 2022, la xifra no ha baixat del 66%.

«En l’últim mes d’abril en concret se supera el 70%, la xifra més alta des que es va començar a seguir aquest indicador al maig de 2019», va revelar la firma. Del nombre total de concursos a nivell global, gairebé nou de cada deu són processos sol·licitats per microempreses. De fet, cap gran corporació ha presentat un concurs de creditors durant el mes d’abril.