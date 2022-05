La presidenta de la Fundació Climent Guitart, Cristina Cabañas, el rector de la Universitat de Girona, Quim Salvi i l’alcalde Lloret de Mar, Jaume Dulsat, van signar ahir el conveni de col·laboració per la creació de la Càtedra Climent Guitart. La càtedra té per objectiu impulsar i posar en valor la transferència de coneixement turístic tant a nivell nacional com internacional, i especialment de la costa gironina, per orientar estratègies de futur del sector i innovar a partir de la investigació aplicada per millorar-ne la seva competitivitat.

Amb una durada inicial de quatre anys, la Càtedra tindrà seu permanent a Lloret de Mar, a les instal·lacions de la cadena Guitart Hotels amb una partida econòmica de 16.000 per any. Per la seva presidenta, la Càtedra «culmina una de les principals missions de la Fundació Climent Guitart, que és la formació i promoció de professionals del sector, l’emprenedoria, la solidaritat i la cultura, amb la generació d’activitats que ajudin a millorar l’impacte del turisme de manera sostenible i responsable». Pel rector de la Universitat de Girona, Joaquim Salvi, aquest conveni respon al Pla Estratègic 2030 de la facultat que té, entre el seus objectius, «que la Universitat esdevingui un actor fonamental del territori mitjançant el compromís compartit amb les empreses i institucions gironines». L’alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, reconeix que «portàvem molt de temps treballant per fer realitat aquesta Càtedra que esdevindrà un pont entre el món acadèmic i el professional, que ens permetrà posar en valor la indústria turística, posicionar-nos millor en el món i esdevenir més competitius per mantenir el lideratge turístic de Lloret de Mar».