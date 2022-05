Nestlé ha testejat a la fàbrica de cafè de Girona un sistema de realitat virtual per prevenir accidents laborals que la multinacional estendrà ara arreu del món. Amb aquest sistema, basat en la tecnologia 3D, els treballadors aprenen com reaccionar davant situacions d'alt risc (com ara caigudes en alçada o explosions en espais confinats). A través d'aquesta tecnologia immersiva, que s'ha batejat com a SHE Virtual Training Center, els empleats recorden fins al 75% de la formació (davant del 10% que s'aconseguia si llegien manuals o tan sols el 5% a través de classes magistrals). El nou sistema s'ha desenvolupat al campus que Nestlé té a Esplugues de Llobregat. La multinacional té presència a 186 països i fins a 276.000 treballadors.

El sistema de realitat virtual l'han dut a terme el Global IT Hub de Nestlé conjuntament amb els departaments d'IT, Prevenció de Riscos Laborals i Serveis d'Enginyeria i Packaging (tots ells, situats al campus que la multinacional té a Esplugues de Llobregat). Aquest centre de formació, que es basa en la tecnologia 3D i la realitat augmentada, recrea diferents espais de les fàbriques que té la companyia. A través d'unes ulleres de realitat virtual, els treballadors aprenen com enfrontar-se a situacions d'alt risc que podrien viure durant la jornada laboral. Però en aquest cas, en un entorn segur. L'SHE Virtual Training Center té diferents mòduls, i a la fàbrica de cafè soluble de Girona -que ha estat la planta pilot- aquells que s'han testejat són els que fan referència a treballs en alçada o bé feines en espais confinats. «La creació de continguts a través de la realitat virtual va començar ara fa dos anys, gràcies a la col·laboració entre l'equip global d'Innovació d'IT, Nestlé Espanya i la fàbrica de Girona; la nostra missió és anticipar-nos i trobar solucions innovadores en pro dels treballadors», destaca el responsable de l'equip global d'Innovació de Nestlé IT, Luca Dell'Orletta. Fins al 75% de la formació En paral·lel, aquest sistema -que també inclou vídeos i formació pràctica- té dos avantatges significatius. Per una banda, a través de l'experiència immersiva, aconsegueix que els empleats recordin fins al 75% de les sessions. I per l'altra, redueix els costos de formació (perquè es poden formar més treballadors de manera simultània). «Per als empleats, és més amè i els cursos se'ls fan més pràctics; durant una mitja hora o 40 minuts, s'enfronten a una experiència gairebé real», explica el director de la fàbrica de Nestlé a Girona, Jordi Jaén. «Però a més, les dades ens indiquen que aquests cursos calen més, perquè obtenen unes taxes de record de fins al 75% de la formació», explica. L'objectiu de la multinacional és ara estendre aquest sistema de realitat virtual a altres fàbriques similars que la companyia té arreu del món. Actualment, Nestlé té presència a 186 països del globus i compta amb una plantilla de 276.000 treballadors. Arreu de l'Estat, la multinacional té deu plantes, que exporten el 61% de la producció (principalment, a Europa). Hi treballen 4.090 treballadors i l'any passat van facturar 2.145 milions d'euros.